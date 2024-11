Retiraron el busto de Néstor Kirchner de la ANSES porteño y Unión por la Patria reclamó la estatua

“En los edificios públicos ya no se homenajean corruptos, ni saqueadores del Estado, ni líderes de asociaciones ilícitas. Hoy en ANSES se tomó la decisión correcta”, indicó el subsecretario de Prensa nacional, Javier Lanari, a través de las redes sociales. A su vez, el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra señaló: “Si estaría vivo, también estaría condenado, no era solo el esposo, era el socio y cómplice de sus actos delictivos”.

Desde el Ministerio Humano informaron que el busto “no era patrimonio del ANSES”, sino que se trató de “un regalo que hizo un sindicato”. Su nuevo destino será un depósito ubicado en Canning hasta tanto sea reclamado y otorgado a Unión por la Patria que solicitó la escultura.

Embed Solicitamos formalmente al Ministerio de Capital Humano que se nos haga entrega (en custodia) del busto del ex Presidente Néstor Kirchner, que fuera retirado en el día de la fecha de una oficina de ANSES en Capital Federal.



Adjuntamos nota presentada a Sandra Petovello. pic.twitter.com/ETlExMmzRH — Diputados UP (@Diputados_UxP) November 15, 2024

Victoria Villarruel ya había retirado el busto del Congreso

Victoria Villarruel ya había tomado una medida similar en febrero de este año, cuando retiró un busto del expresidente del Congreso, que se encontraba instalado en el Salón de las Provincias, algo que generó una fuerte discusión con los legisladores de Unión por la Patria.

“Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso, pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, planteó la senadora Anabel Fernández Sagasti en aquel momento.

”Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”, replicó la vicepresidenta.