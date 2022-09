A partir de la trascendencia de un supuesto financiamiento por parte del grupo de Nicolás Caputo, “amigo de la vida de Mauricio Macri”, a la organización Revolución Federal, uno de sus líderes Jonathan Morel negó este hecho en un diálogo exclusivo con A24.com. “Con respecto la versión que está circulando del empresario y demás, no, no es así. Nada más alejado de la realidad”, afirmo Morel. "No conozco a este empresario, no tengo absolutamente nada que ver", enfatizó.