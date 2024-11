Ricardo Jaime se entregó en Comodoro Py para cumplir la condena por la Tragedia de Once

El ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime se presentó este martes a las 9:20 en los tribunales de Comodoro Py para cumplir en prisión su condena de seis años por la tragedia ferroviaria de Once luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena al rechazar la última apelación de la defensa del ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.