Qué participante se salvó de la gala de eliminación en MasterChef Celebrity

Sin embargo, Valentina frente a cámara sentenció: "Está loco Ian que me quiere dar el delantal, no lo voy a permitir de ninguna manera, porque esta noche él se merece subir al balcón". Entonces, la conductora Wanda Nara afirmó que la decisión la tiene el jurado y Martitegui sentenció: "El jurado ha hablado ya".

Quién sería participante de MasterChef Celebrity con la que estaría saliendo Ian Lucas

Las especulaciones llegaron a su fin. Luego de varios rumores que señalaban que Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un participante de MasterChef Celebrity (Telefe), finalmente apareció la confirmación que despeja cualquier duda.

El protagonista es Ian Lucas, el youtuber de 26 años. Tal como pudo saber PrimiciasYa a través de personas cercanas, ambos comenzaron a verse hace algunas semanas y la conexión entre ellos es evidente incluso fuera de cámara. De hecho, testigos aseguran que fueron vistos besándose en un boliche de Buenos Aires, sin preocuparse demasiado por las miradas ajenas y dejando fluir la atracción que los une.

Pero eso no fue todo. Durante la grabación del reality gastronómico del 25 de noviembre, la modelo abandonó el estudio junto al influencer. Ella manejaba y él iba de acompañante, en una salida que no pasó desapercibida. ¿El destino? Es un secreto que solo ellos conocen.

"A ella se la vincula con Ian Lucas. La vieron en un boliche", comentó Nadia Epstein en A la Tarde (América TV) antes de que se difundiera la primicia. Y Luis Ventura sumó: "Tiene millones de seguidores. Infuencer".