La fuerte reacción de Yanina Latorre tras la confesión de Pampita sobre cobrar por sus entrevistas: "Es un poco..."

Por su parte, Fede Popgold sumó su mirada sobre el tema económico: “Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”. Y agregó: “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”.

Yanina también fundamentó su postura sobre cómo elige los espacios a los que asiste: “Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota”.

Por último, Yanina cerró su crítica con una reflexión: “Es tan un negocio que te volvés un poco fría”.

Qué había dicho Yanina Latorre sobre Pampita en la entrevista con Susana Giménez

El año pasado Pampita estuvo como invitada en el living de Susana Giménez y su entrevista generó polémica. Una de las más críticas fue Yanina Latorre, que al día siguiente en su programa radial apuntó directamente contra la modelo.

"Vos tenés que darle a la gente lo que está esperando", comenzó diciendo Latorre en El Observador. "Yo si estoy sentada mirando Susana ayer y la veo Pampita y las tres frases, cambio de canal", opinó. "Encima te voy a dar rating... cobrás guita, te vas a tu casa con 30 mil dólares. 30 mil dólares es una fortuna, son 40 palos. Es una locura. Fijate lo que sale un sueldo promedio... para no decir nada. Sé un poquito honesta y decí 'saben qué, no voy'. ¿Para qué? Si ella no necesita prensa", lanzó la panelista de LAM (América TV).

Sin filtros, Yanina continuó con su descargo: "En el fondo les gusta. Les gusta estar, les gusta estar en los portales, les gusta leerse. Les gusta. Después se rien de las mediáticas. No sé... las Xipolitakis. Son iguales. Nada más que una es aspiracional a polo y la otra le chupa un huevo. Son iguales todas. Wanda, todas".

Finalmente, cerró con una reflexión que dejó clara su postura: "También podés elegir guardarte y no decir nada".