Wanda Nara descolocó a un participante al tirarle onda en plena gala de MasterChef Celebrity

La conversación continuó en el set. Wanda quiso saber más: "¿Qué tendría que tener la mujer ideal de Andy?". Andy respondió: "Paciente y comprensiva". La conductora insistió: "Físicamente, ¿cómo te gustan las mujeres?". Y él no dudó: "Voluptuosas".

Fue entonces cuando Wanda lanzó una frase que desató risas: "Ah, entro perfectamente en tu rango, Andy". En su entrevista individual, Andy reaccionó con humor: "Yo creo que ahí me tiró onda, pero bueno".

Embed

Qué picante consejo le dio Maxi López a un participante sobre Wanda Nara

En una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas sorprendió al revelar a Wanda Nara el consejo que recibió de Maxi López, con quien entabló una amistad dentro del programa.

Mientras avanzaba en la preparación de su receta, la conductora se acercó a su estación y lo encaró con una pregunta directa: "¿Cómo está el corazón de Ian?". Con tranquilidad, el participante respondió: "Bien, muy tranquilo. Yo estoy enfocado acá, en el trabajo, en mis cosas y estoy bien".

Fiel a su estilo picante, Wanda lanzó una frase que generó carcajadas entre los presentes: "Ser amigo de Maxi y tener novia es un poco complicado". Ian no dudó en defenderlo: "No, pero él se porta bien ya". Ante esa respuesta, la conductora retrucó divertida: "Cómo 'ya'?".

El joven continuó con su explicación: "Él me tira las indicaciones. Está retirado de hace muchos años". A lo que Wanda, entre risas, le contestó: "Estás metiendo la pata".

La conversación siguió con otra consulta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue firme: "Sí". Wanda insistió: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".

Sin pensarlo demasiado, Ian reveló: "Que no te muestre el celular". Wanda coincidió con la reflexión: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad".

Más tarde, en su entrevista individual, Ian cerró con humor y complicidad: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".