Wanda Nara descolocó a un participante al tirarle onda en plena gala de MasterChef Celebrity

Este martes, en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara protagonizó un divertido momento con Andy Chango que rápidamente llamó la atención de todos.
La conductora se acercó a la estación del músico y lo interpeló con una pregunta directa: "Quiero saber, Andy, cómo te estás yendo con esta fama alucinante que te está dando este programa".
Andy respondió con humor y naturalidad: "Bueno, muy bien, en el bar de enfrente donde desayuno las señoras me saludan con mucho cariño". La charla siguió con otra pregunta de Wanda: "¿Estás soltero, Andy?". A lo que él contestó sin dudar: "Hace 15 años".
En su entrevista individual, Chango comentó divertido: "Siempre está obsesionada con cosas del corazón y si estás en pareja y tu mujer ideal".
La conversación continuó en el set. Wanda quiso saber más: "¿Qué tendría que tener la mujer ideal de Andy?". Andy respondió: "Paciente y comprensiva". La conductora insistió: "Físicamente, ¿cómo te gustan las mujeres?". Y él no dudó: "Voluptuosas".
Fue entonces cuando Wanda lanzó una frase que desató risas: "Ah, entro perfectamente en tu rango, Andy". En su entrevista individual, Andy reaccionó con humor: "Yo creo que ahí me tiró onda, pero bueno".
En una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas sorprendió al revelar a Wanda Nara el consejo que recibió de Maxi López, con quien entabló una amistad dentro del programa.
Mientras avanzaba en la preparación de su receta, la conductora se acercó a su estación y lo encaró con una pregunta directa: "¿Cómo está el corazón de Ian?". Con tranquilidad, el participante respondió: "Bien, muy tranquilo. Yo estoy enfocado acá, en el trabajo, en mis cosas y estoy bien".
Fiel a su estilo picante, Wanda lanzó una frase que generó carcajadas entre los presentes: "Ser amigo de Maxi y tener novia es un poco complicado". Ian no dudó en defenderlo: "No, pero él se porta bien ya". Ante esa respuesta, la conductora retrucó divertida: "Cómo 'ya'?".
El joven continuó con su explicación: "Él me tira las indicaciones. Está retirado de hace muchos años". A lo que Wanda, entre risas, le contestó: "Estás metiendo la pata".
La conversación siguió con otra consulta de la conductora: "¿Y escuchás todo lo que te dice?". Ian fue firme: "Sí". Wanda insistió: "El consejo que te haya dado, que más te flasheó".
Sin pensarlo demasiado, Ian reveló: "Que no te muestre el celular". Wanda coincidió con la reflexión: "A él le trajo muchas consecuencias, es verdad".
Más tarde, en su entrevista individual, Ian cerró con humor y complicidad: "Ella quiere los chimentos, ella quiere quiere saber todo, pero no te voy a mostrar el celular, ya me lo dijo el Presidente (por Maxi), ya está".