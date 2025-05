Jorge Macri criticó a Rodríguez Larreta por su candidatura: "Está yendo a un lugar que no le interesa"

Embed

En ese sentido, expresó que "está yendo a ocupar un lugar que no le interesa en realidad" y agregó que podría decir lo mismo de Leandro Santoro, candidato del peronismo, y del vocero presidencial, Manuela Adorni. "Es darme un carguito un par de años así tengo desde donde laburar para ser jefe de Gobierno", expresó.

Además, señaló sobre Rodríguez Larreta: "Hizo gala de que yo lo llamé muchas veces y que no me atendió" y reprochó que en su cargo de jefe de Gobierno porteño lo eligió "la gente" y "no Horacio". "Hay una confusión, hay un yo que ha nacido de golpe en él que tiende a ocupar todo que no está bueno porque todos nosotros podemos hacer en función de un equipo que tenemos y Horacio tuvo el apoyo de nuestro espacio".

"Le fue mal y creo que ese mal no lo procesó bien y está como enojado", evaluó.

La salida de Bullrich a La Libertad Avanza

El alcalde porteño se refirió también al alejamiento de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del PRO tras su afiliación a La Libertad Avanza (LLA): "Ha tenido la honestidad intelectual de decir me voy del PRO, soy LLA. No me ofendo con ella. Me hubiera gustado que se quede porque era más coherente", dijo.

"Festejé cuando ella vino, y su track record es el de cambiar de espacio político. Entonces no puedo festejar en un momento y enojarme en otro, con una conducta que es habitual en ella", reflexionó.

La caída de Ficha Limpia y la sospecha de pactos secretos

Consultado por Novaresio sobre la posibilidad de que haya habido un pacto entre el kirchnerismo y el mileísmo para hacer caer Ficha Limpia en el Senado, Jorge Macri analizó: "No creo que haya un acuerdo entre Cristina y Milei. Sí veo muchos gente del kirchnerismo en distintos lugares del gobierno o exkirchneristas conversos muy rápidos".

"No voy a hacer lo mismo, con la liviandad que dijeron que había un acuerdo Mauricio-Cristina, un nivel de fantasía que no lo cree nadie", replicó pero reconoció que "hay muchos actores satélites que lo único que quieren es permanecer en el Estado como sea y tener poder o cajas o negocios que son reyes del siga, siga".

Sus encuentros con Karina Milei

Consultado por los encuentros en los que conoció a la hermana del presidente, Karina Milei, el jefe de Gobierno porteño confió: "He estado con ella...tres, cuatro veces".

"Es una persona más bien callada, observa. De mucha influencia en su hermano y en el entorno. Es una persona importante", describió a la secretaria general de la presidencia y completó que las veces que tuvo que "interactuar con ella alguna vez" se pusieron "de acuerdo" y "otras veces no tanto".

Sobre un mensaje que le diría a Karina Milei, compartió: "La gente está haciendo un gran esfuerzo como nunca antes y tenemos que tratar de pelearnos menos y tratar de priorizar el objetivo grande que es que este país se ponga de pie. Esta ciudad se discute en dos años y medio, no ahora", dijo en referencia a los comicios donde estará en juego su cargo.







Veda electoral

"La veda se rompe en las redes y ocurre en casa. Por ahí está bien un marco de silencio en la reflexión para la opinión", analizó sobre la veda electoral que inicia 48 horas antes del inicio de los comicios y que incluye la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y la realización de espectáculos públicos la noche anterior.

"Hay un sentido de silencio para reflexionar antes de emitir el voto pero no necesariamente tenés que dejar de ir a un espectáculo o tomarte un vino cuando vas a comer", evaluó.

Las definiciones sobre sí mismo

Consultado por Novaresio por la intención de ser reelecto en la Ciudad, confió: "Me encantaría, amo gestionar, me llena el corazón".

"Soy un tipo apasionado, familiero, amo a mi familia profundamente. Mi relación con Belén Ludueña, mis hijos, mis hermanas, mi mamá. Lo extraño mucho a mi viejo, mis amigos de siempre que son mi lugar donde yo soy el mismo de siempre, más allá de cualquier cargo, rol o momento", expresó.

Y completó: "Un tipo muy autoexigente, un apasionado por aprender estoy pensando en anotarme para poder estudiar una carrera universitaria. Estoy con ganas de estudiar filosofía, me apasiona aprender".