Salarios vs inflación: ¿Cómo cierran el 2021 los sueldos públicos y privados tras los bonos de fin de año?

Una situación similar atraviesan los gremios más importantes del sector privado, a través de la reapertura de paritarias a partir de octubre, cuando el Ministerio de Trabajo avaló la habilitación de la cláusula gatillo para actualizar los sueldos a partir de la evolución del índice de precios del INDEC.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $73.917,81 para superar el umbral de pobreza en noviembre de 2021: 2,1% más que el mes previo https://t.co/x2r00RUl0P pic.twitter.com/Lx7YQYxzjj — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 15, 2021

En ese marco, es que el presidente Alberto Fernández anunció este martes en la Quinta de Olivos un bono especial de fin de año para trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional (APN) de 20.000 pesos que se abonará con el salario de diciembre.

“Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales”, sostuvo el mandatario y aseguró que “cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación”.

El Gobierno oficializó el anuncio durante una reunión que mantuvo con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y los secretarios generales de los gremios de empleados estatales UPCN, Andrés Rodríguez, y de ATE, Hugo Godoy.

Por su parte, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, anunció su propio bono para los empleados estatales y lo mismo harían el resto de las provincias.

¿Cómo repercute en los salarios estatales el bono de fin de año?

Según se informó desde la Casa Rosada, se trata de una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y por única vez que alcanza a un universo de 350.525 agentes dependientes de las jurisdicciones y organismos del Poder Ejecutivo Nacional y tiene un impacto presupuestario de 8.763 millones de pesos.

Entre los trabajadores alcanzados por el bono para estatales se encuentra el personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad de ministerios y organismos descentralizados o desconcentrados, tanto en planta permanente como contratados en designación transitoria.

La medida también abarca al personal que al mes de noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable extraordinaria en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada.

En tanto están excluidos del pago las autoridades superiores y equivalentes, al igual que las trabajadoras y trabajadores de las empresas públicas o de mayoría accionaria estatal, de la banca pública nacional y de las universidades nacionales.

Según sostuvieron desde el Gobierno, “la definición busca dar respuesta a la caída sostenida que se registró en los ingresos de los trabajadores del sector entre 2018 y 2019, que rondó el 38%, un porcentaje mayor al del ámbito privado formal en el mismo período”.

"En 2021 se aceleró el sendero de la recuperación salarial a partir del segundo semestre hasta quedar 8 puntos por sobre la inflación estimada para el año, como resultado de los incrementos salariales de 18 por ciento entre enero y mayo (como cierre de la paritaria 2020-2021) y de 40 por ciento entre junio y diciembre (como inicio de la paritaria 2021-2022)", reconoció el Gobierno en un comunicado.

¿Qué pasó con los salarios del sector privado?

Alberto Fernández se volvió a reunir con la CGT en Casa Rosada. Acordaron impulsar nueva ley sobre condiciones laboraldes.jpg

Con los aumentos de fin de año, los sueldos acordados por los grandes gremios quedarán por encima de la inflación, anticipa un informe de la consultora Synopsis.

En cambio, el sector privado no registrado aparece como el que sufre la mayor pérdida real.

El estudio de consultoras privadas indica que “en la recta final de un 2021 que comenzó con muchísima incertidumbre, los denominados grandes gremios están muy cerca de lograr finalizar el año con los aumentos paritarios por encima de la evolución de la inflación, la cual se estima en torno al 46% anual”, aunque algunas consultoras económicas estiman que la inflación podría cerrar cerca del 50%.

La diferencia entre 2 y 4 puntos porcentuales, podría terminar perjudicando a los sectores que no reabrieron paritarias después del segundo semestre, pero sobre todo, a los empleados informales, sin mencionar a los monotrobutistas y contratados fuera de convenios que vieron perder el poder adquisitivo de sus ingresos al no haber superado el 40% de aumentos, frente a la canasta familiar oficial calculada por el INDEC, que termina el año con un cálculo de $73. 917 de salario para no ser considerado por debajo de la línea de pobreza.

Paritarias sector por sector:

Octubre fue el mes en el que fueron activadas la mayor cantidad de cláusulas de revisión. Numerosos gremios “lograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan muchísimo al 50%, cifra similar a la inflación interanual (apenas por debajo), pero que, a su vez, debería estar por encima de la inflación acumulada que se verá en 2021 (apenas por debajo del 50%, según estimaciones privadas)”.