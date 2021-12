A su vez, elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 52,1% interanual, 3,2 puntos porcentuales más respecto al informe de octubre.

La mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3,2% mensual en octubre, en tanto el dato observado en dicho mes resultó ser de 3,5%. Para noviembre de 2021 la mediana de las estimaciones del relevamiento actual se ubicó en 3,1% mensual.

¿Qué esperan para el dólar?

Las y los analistas del REM prevén que el tipo de cambio alcance $103,7 por dólar en diciembre de 2021. Redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique en $161,0 por dólar a fines de 2022. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcance $103,2/US$.

dolares-dinero.jpg "No hay demasiadas reservas. Y hay que lleesperar la llegada de los dólares de la soja en abril", analiza "José Tasa".

Proyección para el producto Interno Interno y crecimiento

Del documento se desprende el dato de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 9,7%, +1,4 puntos porcentuales (p.p) respecto del relevamiento previo, luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%. En promedio, se pronostica un aumento del PIB para 2021 de 9,8, lo que representa un crecimiento del +1,2 p.p. respecto del relevamiento previo.

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el tercer trimestre del año se corrigió al alza con una suba estimada de 4,2% s.e., que resultó 1,6 p.p. superior en relación con la encuesta previa. La estimación de crecimiento correspondiente al cuarto trimestre del año se elevó en 0,9 p.p. hasta 1,5%.

En tanto, las y los participantes del REM, redujeron el crecimiento para el primer trimestre del año próximo en 0,3 p.p.

Exportaciones e importaciones

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto para 2021 de US$ 76.406 millones, incrementándose en US$ 1.054 millones con relación al último REM y en US$ 21.522 millones con respecto a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones). Las y los 10 mejores pronosticadores proyectaron un valor de exportaciones por US$75.772 millones.

En tanto, el valor de las importaciones (CIF) del año 2021 se ubicaría en US$ 61.464 millones, esto es US$ 264 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 19.108 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones). Asimismo estimaron un valor de importaciones anuales por US$61.293 millones.

Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el tercer trimestre de 2021 sería de 9,8% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el cuarto trimestre de 2021 la mediana de los pronósticos se sostiene en 9,8%, valor que se eleva para el primer trimestre de 2022 a 10,0%. Los expertos del TOP-10 estimaron en 9,8% el registro esperado para el último trimestre de 2021.