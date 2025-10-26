En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
La Libertad Avanza
Elecciones 2025

Santilli votó y dejó un mensaje: "El Presidente fue claro, corregiremos todo lo que tenemos que corregir"

Diego Santilli, uno de los primeros dirigentes provenientes del PRO en sellar una alianza con Milei, votó en las legislativas 2025.

Diego Santilli votó y dejó un mensaje: El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir

Diego Santilli votó y dejó un mensaje: "El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir"

Este domingo 26 de octubre, en plena jornada de elecciones legislativas nacionales, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, ejerció su derecho al voto y se mostró optimista de cara a los resultados.

Leé también Dónde voto hoy, elecciones 2025: consultá el padrón electoral y todo lo que necesitás saber antes de ir a las urnas
Dónde voto hoy: horarios, documentos válidos y cómo usar la nueva Boleta Única de Papel. 

A la salida del establecimiento donde emitió su sufragio, Santilli dialogó con la prensa y dejó varias definiciones sobre sus expectativas, la participación ciudadana y su relación con el gobierno nacional.

Embed

El objetivo es remontar la distancia de septiembre”, afirmó, y con confianza añadió: “Le he puesto toda la garra y lo importante es que la gente vaya a votar”, destacando la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.

Santilli también manifestó optimismo respecto a los resultados: “Tengo fe”, subrayando su convicción de que el electorado acompañará su propuesta en esta instancia final de la elección.

Además, agradeció públicamente al presidente de la Nación: “Le agradecí al Presidente la oportunidad que me dio”, en alusión al respaldo recibido para integrar la lista y competir por una banca en el Congreso. "El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir", dijo.

Elecciones 2025: consultá el padrón electoral y todo lo que necesitás saber antes de ir a las urnas

Antes de ir a votar, es fundamental verificar el lugar de votación, la mesa y el número de orden en el padrón electoral.

El procedimiento es muy sencillo y se realiza de manera online:

  • Ingresá al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral www.padron.gob.ar

  • Escribí el número de DNI

  • Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

  • Elegí tu distrito

  • Completá el verificador de seguridad (captcha)

Una vez hecho esto, el sistema te mostrará los datos completos: escuela, mesa y número de orden.

También podés acceder al padrón electoral definitivo desde el mismo enlace.

boletaunica

Cuántos legisladores se eligen por provincia

Cada distrito renueva distintas bancas según su población y representación en el Congreso.

Así quedará el reparto de cargos a definir este domingo:

Provincias que eligen senadores y diputados nacionales

  • Ciudad de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados

  • Chaco: 3 senadores y 4 diputados

  • Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

  • Neuquén: 3 senadores y 3 diputados

  • Río Negro: 3 senadores y 2 diputados

  • Salta: 3 senadores y 3 diputados

  • Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

  • Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Provincias que sólo eligen diputados nacionales

  • Buenos Aires: 35

  • Córdoba: 9

  • Santa Fe: 5

  • Mendoza: 5

  • Tucumán: 4

  • San Juan: 3

  • San Luis: 3

  • La Pampa: 3

  • Misiones: 3

  • Corrientes: 3

  • Catamarca: 2

  • La Rioja: 2

  • Chubut: 2

  • Santa Cruz: 2

  • Formosa: 2

  • Jujuy: 3

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Diego Santilli La Libertad Avanza Elecciones 2025
Notas relacionadas
¿Se puede votar con el DNI digital? La importante aclaración de la Cámara Nacional Electoral
Elecciones 2025: ¿tengo que llevar mi propia lapicera para votar en la Boleta Única de Papel?
Diego Santilli, el "colorado" del PRO que representa a Milei en la pelea por la provincia de Buenos Aires

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar