Santilli votó y dejó un mensaje: "El Presidente fue claro, corregiremos todo lo que tenemos que corregir"

Además, agradeció públicamente al presidente de la Nación: “Le agradecí al Presidente la oportunidad que me dio”, en alusión al respaldo recibido para integrar la lista y competir por una banca en el Congreso. "El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir", dijo.

Elecciones 2025: consultá el padrón electoral y todo lo que necesitás saber antes de ir a las urnas

Antes de ir a votar, es fundamental verificar el lugar de votación, la mesa y el número de orden en el padrón electoral.

El procedimiento es muy sencillo y se realiza de manera online:

Ingresá al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral www.padron.gob.ar

Escribí el número de DNI

Seleccioná el género (masculino, femenino o sin especificar)

Elegí tu distrito

Completá el verificador de seguridad (captcha)

Una vez hecho esto, el sistema te mostrará los datos completos: escuela, mesa y número de orden.

También podés acceder al padrón electoral definitivo desde el mismo enlace.

Cuántos legisladores se eligen por provincia

Cada distrito renueva distintas bancas según su población y representación en el Congreso.

Así quedará el reparto de cargos a definir este domingo:

Provincias que eligen senadores y diputados nacionales

Ciudad de Buenos Aires: 3 senadores y 13 diputados

Chaco: 3 senadores y 4 diputados

Entre Ríos: 3 senadores y 5 diputados

Neuquén: 3 senadores y 3 diputados

Río Negro: 3 senadores y 2 diputados

Salta: 3 senadores y 3 diputados

Santiago del Estero: 3 senadores y 3 diputados

Tierra del Fuego: 3 senadores y 2 diputados

Provincias que sólo eligen diputados nacionales