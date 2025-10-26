Santilli votó y dejó un mensaje: "El Presidente fue claro, corregiremos todo lo que tenemos que corregir"

Este domingo 26 de octubre, en plena jornada de elecciones legislativas nacionales, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, ejerció su derecho al voto y se mostró optimista de cara a los resultados.
Diego Santilli, uno de los primeros dirigentes provenientes del PRO en sellar una alianza con Milei, votó en las legislativas 2025.
Diego Santilli votó y dejó un mensaje: "El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir"
A la salida del establecimiento donde emitió su sufragio, Santilli dialogó con la prensa y dejó varias definiciones sobre sus expectativas, la participación ciudadana y su relación con el gobierno nacional.
“El objetivo es remontar la distancia de septiembre”, afirmó, y con confianza añadió: “Le he puesto toda la garra y lo importante es que la gente vaya a votar”, destacando la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.
Santilli también manifestó optimismo respecto a los resultados: “Tengo fe”, subrayando su convicción de que el electorado acompañará su propuesta en esta instancia final de la elección.
Además, agradeció públicamente al presidente de la Nación: “Le agradecí al Presidente la oportunidad que me dio”, en alusión al respaldo recibido para integrar la lista y competir por una banca en el Congreso. "El Presidente fue claro y dijo que corregiremos todo lo que tenemos que corregir", dijo.
