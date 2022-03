"Saquenlo por default": el fallido de Fernando Iglesias sobre el acuerdo con el FMI que causó burlas en Diputados

Ante las risas, Iglesias dijo en forma irónica: "Qué respetuosos que son, gracias".

Juntos por el Cambio pidió modificaciones a la iniciativa que prevé un programa económico para los próximos 10 años y el Gobierno, por estas horas, negociaba un principio de acuerdo para poder obtener este miércoles dictamen de mayoría y llevar el proyecto al recinto, según pudo saber A24.com.

En este sentido, y a modo de chicana, a sabiendas de que La Cámpora y otros sectores del Frente de Todos se niegan a aportar votos positivos al proyecto de ley, iglesias desafió al Gobierno a "conseguir los votos de su propio bloque".

Fernando Iglesias "chicaneó" al Gobierno

El referente opositor insistió en que "es mentira que ahora hay un default en puerta por culpa de la oposición que es la herramienta de chantaje que usa".

"El presidente puede sacar el acuerdo por DNU. Así como sacó toda una serie de barrabasadas estos dos años por DNU, puede sacar este acuerdo por DNU", dijo durante su intervención en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas.

El acompañamiento del diputado de JxC será afirmativo "en la medida en que haya una garantía clara de que no se van a subir impuestos, que no vamos a seguir exencionando a la patria productiva en beneficio de la patria subsidiada. Yo he prometido eso en mi campaña hace poco y es un compromiso que voy a cumplir".