Se dictó la conciliación obligatoria y habrá vuelos al inicio de las vacaciones de invierno

Los gremios aeronáuticos habían decidido la realización de asambleas en Aeroparque y Ezeiza, por la suspensión de las negociaciones paritarias, lo que hubiese ocasionado demoras y eventuales cancelaciones en los vuelos de mañana.

VGJKWIKAKFDIZCJM4KNY6G2AEI.avif El viernes habrá vuelos normales en la aerolínea de bandera. (Foto: Infobae)

Los pilotos volverán a pagar Ganancias

El sector considera que no sólo no hubo mejoras en los ingresos, sino que su situación particular se agravó a partir de la aprobación de la Ley Bases, que entre otras cosas, restituye el cobro del impuesto a las Ganancias para las categorías que habían quedado exentas hace un año. Los pilotos se verán alcanzados por esta situación.

Sin embargo, con la conciliación obligatoria, la compañía aérea aseguró la operación en una de las quincenas de mayor tráfico aéreo del año.