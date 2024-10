El desafiante mensaje de Mercedes Ninci a Fabiola Yañez en las redes: "Entregá..."

Posteo Mercedes Ninci - entregá el teléfono.jpg

Pero eso no fue todo. Porque Ninci argumentó su pedido: "Por tu hijo, por vos, y por la patria", agregó directa y sin pelos en la lengua.

Claro que junto a la imagen con el mensaje dirigido a Fabiola Yañez, Mercedes Ninci explicó: "El Fiscal Ramiro González dejó abierta la posibilidad para que mañana entregues tu celu a la Justicia Española, así se hace la copia y se puede peritar en nuestro país. Es la única prueba que falta para que el ex Presidente sea llamado a indagatoria. No tengas miedo Fabiola".

Cabe aclarar que el alarmante posteo de Yañez se genera en medio de la batalla legal que mantiene con su expareja, el expresidente Alberto Fernández, a quien denunció por violencia de género. Al tiempo que Sofía Pacchi no es otra que la examiga de Fabiola que supo ser empleada de la Secretaría General de la Presidencia y que le mostró a ella los mensajes que le mandaba Fernández para conquistarla.

Mensajes de Fabiola Yañez y Sofía Pacchi IG.jpg

El desconsolado llanto de Mercedes Ninci al ver que se incendiaba su casa de Córdoba

En el marco de los fuertes incendios que recientemente golpearon a la provincia de Córdoba, la periodista Mercedes Ninci habló en el noticiero de TN y se quebró en vivo al ver las imágenes de la casa de su infancia al borde las llamas.

La casa donde la periodista pasó su infancia se encuentra ubicada en Dolores de Punilla, Capilla del Monte. "Estoy muy mal, estaba viendo las imágenes y la casa rosa que mostraban recién, la que está frente a la plaza es nuestra. Es tremendo", expresó completamente devastada.

Embed

"Esa casa se llama Flor de Durazno, es una casa mítica. Los mejores momentos de mi vida los pasé allí. Mi tío abuelo escribió en esa casa la novela que lleva ese nombre, y después Gardel filmó su primera película, Flor de durazno, en 1917", recordó.

Además, se mostró muy movilizada ya que comentó que estuvo allí el fin de semana. “El domingo, estuvimos en la fiesta patronal y todos le rezamos a la Virgen de Dolores para que llueva", precisó.

Y se lamentó: "Una casa la podés arreglar, pero la naturaleza no tiene reparación. No hay nada que ame más que el monte y desgraciadamente, el monte no se puede recuperar. Tenemos que tener la provincia preparada porque cada vez está más seca. Gastemos la plata en lo importante".