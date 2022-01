Se posterga la reunión entre Guzmán y la oposición por el FMI: ninguno quiere ceder la localía

Martín Guzmán y la oposición no se van a ver las caras este martes. Lo había anticipado A24.com. Probablemente tampoco esta semana. Cuando la reunión se materialice va a ser en un marco distinto al que había anticipado Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y titular de la UCR: no va a estar Alberto Fernández ni los gobernadores, sino apenas los jefes de bloque de la oposición. ¿Cuándo podría ser eso? Hacia fin de enero, aunque ya no se descarta que los tiempos puedan anticiparse.