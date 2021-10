La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hará una gira por 17 provincias en 35 días de campaña. Y pondrá el acento en las ocho que eligen senadores. “La gente tiene que quitarle las llaves del Senado a Cristina Krichner”, dicen a su lado respecto de la vicepresidenta y presidenta del cuerpo.

Planteó internamente antes de dar los votos para nombrar a Rafecas que “hay que esperar a después de las elecciones y en todo caso, con el triunfo en la mano, y más senadores en la Cámara, negociar otro nombre” para la Procuración General.

La designación de Rafecas: qué dicen en el radicalismo

En cambio, la mayoría de los senadores radicales, encabezados por Martín Lousteau, Silvia Elías de Perez y Juan Carlos Marino respaldan a Rafecas. El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respalda a su aliado Lousteau. Dos senadores del PRO dijeron a A24.com que podrían apoyarlo.

El único radical que planteó objeciones es Julio Cobos, que pidió antes de tomar una decisión escuchar a Rafecas en las audiencias públicas sobre su actuación controvertida en el Caso Ciccone y el fallo por el cual archivó en 24 horas en 2015 la denuncia del fiscal Alberto Nisman, luego asesinado, sobre un supuesto encubrimiento de la ex presidenta Cristina Kirchner al atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán.

Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti Martín Lousteau, uno de los senadores radicales que apoya la designación de Rafecas como nuevo Procurador (Foto: archivo).

En la actualidad, la Procuración General está en manos del procurador interino Eduardo Casal, al que la oposición considera un funcionario independiente. El debate interno en Juntos por el Cambio se produjo justo el día de la renuncia de Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema, lo cual abre un motivo adicional para pelear por los votos en las provincias que eligen senador.

El Senado será ahora el campo de batalla por cubrir esa vacante en la Corte y designar al nuevo procurador. Son dos nombramientos de enorme relevancia para el Poder Judicial en un contexto en el que la vicepresidenta se defiende de varias causas por corrupción.

Una imagen que disparó las discusiones

Lo que desató el debate interno en el interbloque de Juntos por el Cambio fue la foto que el ministro de Justicia, Martín Soria, se sacó con Rafecas el viernes último. Oficialmente, el Ministerio de Justicia informó que lo recibió para hablar de la causa AMIA que recaerá en manos de ese juez federal.

Soria_Rafecas.jpg Soria y Rafecas, el viernes, en el Ministerio de Justicia (Foto: Twitter oficial de Martín Soria).

Pero la lectura política fue el respaldo del ministro al juez para avanzar en su pliego de nombramiento. Tras la derrota del Gobierno y del Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre último por 41% a 32% quedó sepultado el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público, con el cual el kirchnerismo quería designar al procurador con mayoría simple de los votos y no con el requisito de los dos tercios.

Es por eso que podría reflotar el pliego de Rafecas con el viejo esquema. Sin embargo, ayer en el Senado y en el Gobierno no dieron señales de avanzar en el tratamiento de su designación.

“Patricia Bullrich hará ahora campaña en todas las provincias donde se elige senador porque ahora el Senado es la clave para quitarle la llave de la institucionalidad a Cristina Kirchner. Tenemos confianza en que ratificaremos el triunfo en seis de las ocho provincias que ganamos”, dijo Damián Arabia, operador de campaña de la presidenta del PRO.

Es posible que hoy se trate el tema Rafecas entre los senadores de Juntos por el Cambio. El bloque opositor se había comprometido el año último a apoyar su nombramiento como el mal menor cuando Cristina Kirchner impulsó la ley de Ministerio Público y amenazaba con impulsar un nombre de su confianza extrema.

bullrich.jpg “Ahora hay que esperar, e ir paso a paso, nada ahora y ver después de las elecciones para negociar un nombre", afirman en el entorno de Patricia Bullrich (Foto: archivo).

Pero luego de ganar por 9 puntos las PASO, y con la perspectiva del triunfo en noviembre, Juntos por el Cambio se asegura que la vicepresidenta quedaría debilitada y no tendrá los votos para avanzar en la ley ni en un nombre propio. Y podría tener senadores para negociar otro Procurador General. Por lo tanto, no quieren regalarle al Gobierno esa designación sin hacer valer el voto del electorado y la nueva composición del Senado.

La mayoría del bloque considera que no se puede avanzar antes de las elecciones y lo mismo pidió Rafecas. “Ya hubo un pronunciamiento de la Mesa de Juntos por el Cambio. Veremos cómo sigue esto. Ahora les toca mover a ellos”, dijo a A24.com un senador del PRO, de las palomas.

Fuentes cercanas a Patricia Bullrich aseguraron que la titular del PRO sostiene que “ahora hay que esperar, e ir paso a paso, nada ahora y ver después de las elecciones para negociar un nombre”.

En 2020, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había sido la primera referente de Juntos por el Cambio en respaldar a Rafecas ante el peligro de que Cristina Kirchner lograra imponer a un procurador más radicalizado con la reforma de la ley. “La idea de apoyar a Rafecas no se modificó”, dijo un allegado a la ex diputada. En la conducción de la UCR, que preside Alfredo Cornejo, guardaron silencio y no emitieron ninguna opinión.