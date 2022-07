Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com Alberto Fernández buscará apoyos en la CGT y algunos gobernadores y buena parte del gabinete, en un acto convocado para este viernes a las 17,30 en la histórica sede de la central sindical de la calle Azopardo al 800, en el que el presidente saldrá a defender su gestión, frente a críticas internas y de la oposición, por el agravamiento de la crisis económica y social que sacude al país, y que el presidente atribuye a "una crisis de crecimiento".

Alberto Fernández repetirá el discurso pronunciado el jueves en la provincia de La Rioja, en el que denunció que el Gobierno "frenó la tercera corrida cambiaria" desde que asumió, cuestionó el paro del campo por el nuevo cepo a las importaciones y el desabastecimiento de gasoil que atribuyó a la falta de reservas de dólares por "una crisis de crecimiento".

El presidente se mostrará acompañado por uno de los líderes de la CGT y organizador del evento, Héctor Daer (Sanidad). Pero pese a que fueron invitados todos los gobernadores del PJ, en la previa solamente habían asegurado su participación los gobernadores Osvaldo Jado (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En sectores de la CGT cayó muy mal la organización del acto. En particular, porque fueron invitados a un evento en su propia casa a través de Presidencia. Muchos popes sindicales no estaban al tanto y se enteraron por los medios. Pero como ya se había anunciado el acto, entendieron que no podían desairear de esa manera al presidente.

De todos modos, la noticia serán más las ausencias que las presencias. el tercer triunviro de la CGT, el camionero Pablo Moyano está en Chaco y no va a llegar.

El líder de la UOM (el gremio más importante por su peso específico) está en un congreso regional en Paraná. Gremios más chicos vinculados a los Moyano también van a pegar el faltazo o van a enviar a dirigentes de segundas líneas.

Tampoco va a ir Víctor Santa María, del gremio de los encargados de edificio, hoy alienado con Cristina Kirchner.

El acto de Cristina en Ensenada

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será la oradora de cierre en el acto convocado por el PJ bonaerense que dirige su hijo, el diputado Máximo Kirchner, para este sábado a las 16 en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón.

La la expectativa sobre su discurso luego de su participación el último 20 de junio en un acto de la CTA. y los antecedentes de cambios de gabinete de Alberto Fernández tras las críticas de la vicepresidenta, le agregaban más incertidumbre al clima político que se vivía en las últimas horas en la Casa Rosada.

Como en otras oportunidades, la vicepresidenta -que será precedida en su discurso por su hijo Máximo- le puso título a su discurso: "A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía". El anfitrión será el intendente local, Mario Secco.

Luego de lanzar fuertes críticas a la política económica y los movimientos sociales, entre otras definiciones, la titular del Senado volverá a hablar en público y lo hará luego de que el presidente, Alberto Fernández, haga lo propio en un acto que se desarrollará el viernes y lo organiza un sector de la CGT.

Inicialmente, Kirchner tenía previsto realizar el acto de Ensenada el viernes, pero según ironizaron desde su círculo íntimo a A24.com, prefirió posponerlo para el sábado como gesto para despejar la actividad del Presidente en la CGT.

El 1° de julio, otra fecha clave para el peronismo

Este 1° de Julio se cumple el 48° aniversario del fallecimiento del líder fundador del peronismo, movimiento político que forma parte de la columna vertebral de la coalición del gobierno Frente de Todos y que acostumbra celebrar distintas fechas clave que forman parte de la cultura política que sirvieron a los distintos presidentes a lo largo de la historia, para mantener la vigencia de la doctrina del peronismo.

Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos, a meses de haber asumido su tercer mandato presidencial, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica que padecía.

Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.