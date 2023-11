Sergio Massa adelantó que su ministro de Economía "no va a ser alguien de mi fuerza política"

No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien, en caso de acceder a la Presidencia, sería su ministro de Economía ni de otros cargos y dijo que está "en contra de andar repartiendo cargos antes" de ganar una elección.

"No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona", dijo el candidato presidencial de UxP. En una comparación con Javier Milei, el dirigente oficialista completó: "A mi me piden que defina a mis ministros y el otro candidato habla con los perros y nadie la dice nada".

En la misma línea, el funcionario planteó que, en caso de ganar el balotaje, "vamos a convocar a la unión nacional, a plantear que sectores del mundo empresario, del mundo del agro, de diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado”.

Massa, sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema

341eb7d7ed36045753bb6ad2779fe902_M.jpg Massa consideró "inoportuno" el avance del juicio político a la Corte Suprema en vísperas del balotaje. (Foto: NA)

En otro pasaje de la entrevista, Massa fue consultado sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se debate en la Cámara de Diputados que le valió las críticas incluso de opositores como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Hablé con la presidenta de la Comisión y de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”, sostuvo.

En la misma línea, el ministro de Economía, agregó: “No conozco las acusaciones, ni las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de las distintas fuerzas, no puedo aseverar que esté bien o mal”.

"Si hay hechos de corrupción que están probados, está claro que se deben ventilar, y los acusados deben tener derecho a defenderse; ahora, si hay una cuestión política, me parece inoportuno", completó.

Massa va por el objetivo del "déficit cero" en caso de ser el próximo Presidente

Al ser consultado por la crisis económica actual, Massa indicó: "Vivimos la peor sequía de la historia, eso cambió en 21.000 millones de dólares las exportaciones argentinas, perdimos prácticamente el 21% del total de las exportaciones, y eso cambió la capacidad de fortalecer la moneda”.

“La devaluación y la inflación son consecuencia de cuando tu moneda pierda valor, y la perdió centralmente porque teníamos importaciones planificadas por 90.000 millones de dólares y exportaciones por 100.000 millones. Argentina dejó de exportar, pero mantuvo su complejo importador con dificultades, precisamente para que no se pare la economía”, detalló.

Para revertir la situación actual, en caso de ser Gobierno, Massa indicó: “Hemos planteado un presupuesto para el año que viene de déficit cero, el incremento exportador el año que viene en Argentina va a rondar los 41.000 millones de dólares respecto de este año”.

“A diferencia de lo que hicieron otros con Argentina, el nivel de vencimiento con el FMI del año que viene es solo 5.000 millones de dólares, este año fueron 12.630 millones de dólares, para que tengamos dimensión de que además de la sequía tenemos un ancla irremontable”, dijo en referencia a los vencimientos de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.