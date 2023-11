Los malabares de Milei para evitar más fugas y el plan de Sergio Massa para traer dólares en 2024

Mientras tanto, el representante de Unión por la Patria hace otro tipo de malabares. No quiere definir si respalda o no el juicio político a la Corte Suprema que impulsa el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. El impulso del peronismo al dictamen puso el tema más incómodo en la agenda electoral.

En realidad, Massa no lo avala, pero no quiere blanquearlo para no pelearse con el sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner a pocos días del balotaje del 19 de noviembre próximo. No descuidará el voto del núcleo duro kirchnerista.

Los últimos pasos de Massa para seducir al votante moderado

Massa quiere seducir al votante de clase media y de centro, a los radicales y a los que apoyaron a Juntos por el Cambio, pero le tienen miedo a Milei. Por eso estuvo este lunes en Córdoba junto a un peronista moderado, Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de Salta, que se suma al massismo.

Necesita levantar varios puntos en Córdoba con votos del gobernador Juan Schiaretti, que precisamente sacudió a Massa la semana última vinculándolo con el kirchnerismo por no frenar el juicio a la Corte Suprema. Schiaretti pareció hacerle un guiño a Milei y al expresidente Mauricio Macri. Massa desembarcó en Córdoba con Urtubey, que hace pocos meses se peleó con Schiaretti cuando este negociaba su pase a Juntos por el Cambio.

El ministro candidato se prepara con todo su equipo de campaña, liderado por el asesor catalán Antoni Gutiérrez Rubi y el brasileño Edinho Silva, recomendado por Lula da Silva, para el debate presidencial del domingo próximo. Es el hito más importante de aquí al balotaje para ambos rivales. "La estrategia va a ser igual que las últimas dos, enfocado en las propuestas. El interés no es agredir al otro candidato, sino juntar la mayor cantidad de propuestas por cada eje temático", dijo un miembro del equipo massista.

Urtubey_Massa_Cordoba.jpg Juan Manuel Urtubey, junto a Sergio Massa este lunes en Córdoba (Foto: cuenta oficial de X de Sergio Massa).

Profundizar sobre el miedo a Milei, la prioridad

Buscará desnudar contradicciones, promesas impopulares y debilidades personales de Milei, además de machacar con la idea de que su rival llevará el boleto de colectivo a 700 pesos; el de tren, a 1100 pesos; la nafta, a 800; la luz arriba de 7000; y el gas, a más de 4000.

En todas sus intervenciones públicas, Massa exclama que “con Milei la nafta estaría 800 pesos” y continúa con la zaga de números. Sin embargo, no repara en que esos precios, si se concretara, obedecen a la devaluación del peso, hija de la inflación: 1 dólar equivale a 800/900 pesos en el mercado no oficial, según los distintos tipos de cambios paralelos.

En el quipo de campaña aseguran que Massa insistirá además con el "gobierno de unidad nacional" con "los mejores y las mejores ideas", una nueva reforma del Estado, y tres políticas públicas:

Cambiar programas sociales por programas de empleo. Estado eficiente. Menos impuestos, más trabajo.

Educación pública y de calidad. Escuela con tecnología obligatoria. Más jardines maternales.

Seguridad. Modelo Tigre. Cámaras e inversión que le permitió bajar delito en Tigre. Señalará además que "Milei quiere gobernar por decreto: lo que dice lo va a hacer".

La gran apuesta: 42.000 millones de dólares en exportaciones para 2024

El ministro-candidato justifica la devaluación y el déficit en la sequía y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la privaron a la Argentina de recursos y de dólares por los cuales el peso se devaluó. Ahora, el candidato presidencial de Unión por la Patria presentará lo que cree una carta ganadora por la cual prometerá una revaluación del peso por el ingreso millonario de dólares por las exportaciones.

La gran apuesta de Massa para 2024 consiste en que el fin de la sequía le reportara al fisco el ingreso de 24.000 millones de dólares adicionales por exportaciones agropecuarias; de 11.000 millones por las exportaciones mineras y de 7000 millones por la venta al exterior de la energía. Serán 42.000 millones de dólares más que cree que tendrá en 2024.

A partir de ese salto exportador, que impulsará con fuerte actividad de sus futuros embajadores, podrá sobrevaluar la moneda, con una gran lluvia de dólares, por la cual salir del cepo cambiario a finales del año próximo.

Los economistas ortodoxos aseguran que pese a que haya tal flujo de dólares, y los vencimientos del FMI no sean abultados, el año próximo la Argentina tendrá una deuda de 20.000 millones de dólares con importadores que no consiguieron sus dólares y los deben al exterior. Además, que tendrá que desmontar una deuda de 30.000 millones de las leliqs, por lo cual no podrá usar dólares para apreciar el peso.

“En 2022 también tuvimos récord de exportaciones y perdimos reservas porque la urgencia es salir del cepo. Con el cepo se pierden los dólares”, dijo el economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso.

Massa se despega de Cristina Kirchner, pero su sombra lo persigue

El ministro de Economía también afronta otro conflicto, vinculado al juicio político a la Corte Suprema. Señaló que durante su gobierno, la vicepresidenta Cristina Kirchner ya no tendrá ningún cargo público ni se va a meter en la gestión. Y que el diputado Máximo Kirchner no hace campaña porque la figura excluyente es la del candidato a presidente.

Sin embargo, en el peronismo aseguran que Cristina Krichner mantendrá su vigencia política porque el gobernador bonaerense seguirá siendo Axel Kicillof, uno de sus máximos hombres de confianza. Además, Máximo Kirchner seguirá siendo diputado reelegido y Eduardo “Wado” De Pedro ingresará en el Senado, con lo cual tendrá una primera línea.

Según analistas del peronismo, el primer día de un eventual gobierno de Massa ya se pondrá en marcha la competencia por la carrera presidencial de 2027, en la que Kicillof buscará hacerse fuerte con el aval de la jefa del kirchnerismo.

Sergio Massa Cristina Aerolineas.jpg En el PJ dicen que Cristina Krichner mantendrá su vigencia política porque el gobernador bonaerense seguirá siendo Kicillof (Foto: archivo).

Milei sufre una sangría de diputados y legisladores

Mientras se juntaban los diputados electos para la reunión de este lunes a la noche con Javier Milei en el hotel Sheraton Libertador, se conoció la noticia de que ocho legisladores bonaerenses electos de La Libertad Avanza abrirán un bloque aparte en la Legislatura de la Provincia. Se trata de Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández.

Si bien dijeron que no abandonan el frente de La Libertad Avanza, conformarán un bloque aparte por disentir con la alianza de Milei con el expresidente Mauricio Macri y con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Dos de ellos, al menos, son del peronismo: Luayza fue director de Equipamiento del Ministerio de Educación de Kicillof hasta febrero y Sabat fue directora de Servicios Auxiliares del Ministerio de Transportes del mismo gobernador bonaerense.

“No le va a quedar nada. Eran del peronismo que se los puso a Milei y vuelven al peronismo. Entre los que estaban predestinados a volver y los que sean seducidos por la billetera infinita del peronismo, Milei se quedará solo con el PRO”, señaló a A24.com un ex candidato de Milei que conoce cómo se gestaron los acuerdos.

Otras deserciones que se conocieron hace unos días

Esta ruptura tiene antecedentes. La semana última se habían escindido de La Libertad Avanza el quinto diputado nacional de la provincia, Pablo Ansaloni, con origen en el peronismo massista, y la senadora puntana Ivana Arraescatea, aliada de la diputada lavagnista y massista Graciela Camaño. Ansaloni es el líder del Partido Fe, con lo cual ese partido se retiró de la alianza.

milei.jpg Ocho legisladores bonaerenses electos de LLA abrirán un bloque aparte en la Legislatura, alejados de Milei (Foto: archivo).

Luayza lidera el Partido Unión Celeste y Blanco, con lo cual la Libertad Avanza quedaría solo con el Partido Demócrata, de Carlos Balter, y con el partido Renovador Federal, que en realidad pertenece al senador de Juntos Joaquín de la Torre, que se lo prestó para conformar legalmente la alianza. Otros desertores por no estar de acuerdo con el acercamiento con Macri fueron tres parlamentarios del Mercosur: Fabiana Martin (Corrientes), David Ocaña (San Luis) y Fabricio Cascino (Neuquén).

Futuras rupturas, en medio de varias versiones

Hace dos semanas, apenas se abrazaron Macri y Milei, tres legisladores entrerrianos armaron un bloque aparte aun antes de asumir sus bancas: Gladys Liliana Salinas, Carlos Damasco y Julia Calleros Arrecous.

Por otra parte, existen versiones de que más fugas se podrían ir conociendo con el correr de los días. Un caso podría ser el del legislador provincial Ramón “El Nene” Vera, de Moreno, y otro el del senador electo Sergio Vargas, de Bahía Blanca.

Además, podría tomar el mismo camino Juan José Cervetto, concejal electo en primer término en Tigre por la lista de Milei. Algunos señalan que Cervetto siempre perteneció al massismo y espera el resultado del balotaje del 19 de noviembre para tener más claro su panorama. Por ahora, Milei busca contener a los que pueda dentro del redil.