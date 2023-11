Sergio Massa continúa con sus funciones como ministro y se reúne hoy con su equipo económico

“Evaluará su situación esta semana”, afirmaron y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, rechazó que vaya a renunciar a su cargo o a pedir licencia hasta el 10 de diciembre.

“Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, precisó Rubinstein en X.

De esta manera, el viceministro de Economía salió al cruce de versiones sobre una posible licencia hasta la finalización del mandato.