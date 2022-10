Ahora, cerca de Alberto Fernández patean la definición de candidaturas para "el año que viene"

"Si no baja la inflación al 4 o 5 % mensual, no va a haber candidatura para nadie en el Frente de Todos", admitió un alto funcionario del entorno de Alberto Fernández. La frase se repite como mantra en los pasillos de la Casa Rosada, mientras el presidente se muestra en campaña y apuesta al éxito del plan económico de Sergio Massa para mantener viva la expectativa no solo de su eventual candidatura a la reelección, sino de Cristina Kirchner, y de cualquier otro candidato del Frente de Todos para sucederlo.