Fuertes cruces entre Ciudad y Nación por la seguridad de la despedida de Maradona: "Falta que nos echen la culpa de todos los contagios"

La policía de la Ciudad intenta cortar la fila de manifestantes por orden de Nación (Foto: archivo).

Botellazos, piedrazos, vallas tiradas, detenidos y policías heridos. La despedida de Diego Armando Maradona mostró momentos de gran descontrol y desde el Gobierno, específicamente la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y el ministro del Interior, Wado de Pedro, le adjudicaron toda la responsabilidad por los incidentes a la Ciudad.

Sin embargo, las autoridades porteñas -Diego Santilli, vicejefe de gobierno, y Marcelo D´Alessandro, secretario de Seguridad- desmintieron esa versión.

A continuación, las declaraciones cruzadas de los funcionarios:

Marcelo D´Alessandro en diálogo con A24: "A las 12 del mediodía a nosotros nos dan la orden de cortar la fila, el flujo, en Avenida de Mayo e Yrigoyen. La orden llega del Ministerio de Seguridad de la Nación y discutimos para no cortarla porque era inevitable que iba a haber problemas. La policía paró a los violentos que mandaron al hospital a 11 policías y a periodistas. En la Casa Rosada tiraban gas pimienta para contener la situación de desborde. Habían tomado la Casa Rosada".

"Es muy triste politizar este día de esta manera. Falta que nos echen la culpa de todos los contagios que hubo en la aglomeración de gente. Nuestro límite es la violencia".

"No me sorprende el tuit de Wado de Pedro, me sorprendió que no haya límite de respeto a los familiares. Como funcionarios públicos, debemos mejorar y no echarle la culpa al otro".

Wado de Pedro, ministro del Interior: "Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona".

Sabina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación: "Ese operativo tuvo como responsable primario al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana en la Ciudad. Nosotros acordamos con ellos apoyar ese operativo con fuerzas federales".

"La familia accedió a extender el velatorio, pero dadas las condiciones de seguridad y dado que no podíamos contar con la policía de la Ciudad porque estaban reprimiendo, la decisión fue iniciar la caravana lo antes posible".