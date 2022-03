"Tenés que tener los huevos y la paciencia para quedarte y comerte todas las puteadas porque para eso te eligieron. Si no, estoy seleccionando cuando me quedo, cuando me voy. Yo no puedo estar tirándome el pupo", remarcó el senador que integra Juntos por el Cambio.

En declaraciones a Radio con Vos, Juez contó que su decisión de quedarse respondió a que tuvo "en cuenta la responsabilidad que la gente me confirió cuando me eligió".

Un senador criticó duramente a Facundo Manes

Otro que decidió quedarse fue Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical, cuya foto sentado solo mientras sus compañeros habían abandonado el recinto se convirtió en una de las postales de la jornada.

https://twitter.com/ManesF/status/1498717033353129988 Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

Ignacio Torres, senador del PRO por Chubut, criticó duramente al neurocientífico al sostener que "Manes habla mucho del cerebro pero lo usa poco".

"A Manes particularmente no lo entiendo, creo que sistemáticamente busca polemizar para adentro en vez de tener un rol opositor. Manes habla mucho del cerebro pero lo usa poco. Creo que hay mucho ego y muchas vanidades, y me parece que no hay que polemizar hacia adentro sino plantear y discutir lo importante", dijo Torres en declaraciones a FM Del Lago, de Esquel.

Consultado por la decisión de retirarse del recinto, Torres justificó que "tiene que ver con el hartazgo generalizado de la ciudadanía y también de la oposición, el desatino sería seguir avalando la mentira y el cinismo que tuvimos en una semana, primero con (el ministro de Ambiente, Juan) Cabandié que fue después de un año de haberla pedido, estando en frente y mirándonos la cara mintió".

Por su parte, Manes reveló ayer en declaraciones a A24 que la acción del PRO fue premeditada, y que si bien él se quedó por decisión propia, no estaba al tanto de la maniobra.