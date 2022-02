El menemismo se suma a Juntos por el Cambio y se ilusiona con sumar a Javier Milei

Son momentos de definiciones. En el Ministerio de Economía negocian contra reloj el acuerdo con el FMI. Nadie tiene claro si van a llegar a presentarlo en el Congreso antes del discurso de apertura de las sesiones que va a hacer Alberto el 1° de marzo. Tampoco está claro quiénes lo van a apoyar y quiénes no: se podría dar la paradoja de que el acuerdo sea votado por la oposición y no por (todo) el oficialismo. En Diputados se habla de entre 18 y 20 del Frente de Todos que no lo acompañarían; en el Senado, más de la mitad de los senadores oficialistas ya se expresaron en contra o están dudando.