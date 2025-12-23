Sin Cristina Kirchner, comenzó una nueva audiencia en el juicio por los Cuadernos de las Coimas

Se trata de la primera vez que la ex presidenta está ausente en el desarrollo formal del debate oral desde que comenzó la lectura de la acusación, una instancia que se extendió durante varias jornadas debido al volumen del expediente y la cantidad de imputados.

Cuaderno de las coimas: qué se discute en la audiencia y quiénes son los acusados

La audiencia de este martes marca el tramo final de la lectura de la acusación en el juicio. En esta oportunidad, el Tribunal continúa con la exposición de la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), centrada en un expediente paralelo que investiga el entramado entre funcionarios públicos y empresarios del sector de la construcción.

Ese desprendimiento de la causa principal es conocido en los tribunales de Comodoro Py como “La Camarita”, y pone el foco en el rol de la Cámara Argentina de Empresas Viales, una entidad que nucleaba a compañías que participaron de licitaciones de obra pública durante los años investigados.

Según la acusación, ese espacio habría funcionado como un ámbito de coordinación entre empresarios y funcionarios, facilitando prácticas como la cartelización de contratos, el direccionamiento de licitaciones y el pago sistemático de sobornos a cambio de la adjudicación de obras.

causa Cuadernos

La lectura de esta parte de la acusación busca describir el funcionamiento del presunto esquema, los mecanismos de recaudación y distribución del dinero y la participación que habrían tenido los distintos actores involucrados.

Además de Cristina Fernández de Kirchner, el juicio tiene como principales imputados políticos al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de Obras Públicas José López, quien declaró como arrepentido en la causa y aportó información clave para el avance de la investigación.

También están acusados cuatro ex funcionarios de menor rango del entonces Ministerio de Planificación, organismo que concentraba la ejecución y el control de la obra pública a nivel nacional durante los gobiernos kirchneristas.

En el plano empresarial, la causa involucra a más de 50 empresarios, entre ellos figuras de peso del sector de la construcción. Entre los nombres más relevantes aparecen Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, y Aldo Benito Roggio, ambos en condición de arrepentidos.

De acuerdo con la acusación, el esquema de recaudación habría contado además con la participación de intermediarios clave como Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, señalados como engranajes centrales en la canalización de los pagos ilegales.