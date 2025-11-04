Sin los aliados, Milei recibe a legisladores electos de La Libertad Avanza para delinear su agenda parlamentaria

La decisión de excluir a los miembros del PRO marca una diferenciación interna dentro de la alianza electoral con sectores del macrismo.

Un paso inicial para avanzar con el paquete de reformas

El objetivo central del encuentro será establecer un canal directo de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes parlamentarios, de cara al tratamiento del paquete de reformas que el Gobierno buscará impulsar a partir de diciembre. Esto incluye una reforma laboral, tributaria y la aprobación del Presupuesto 2026. Se suman también cambios en el Código Penal.

Aunque no se difundieron detalles oficiales sobre el temario, desde el entorno presidencial indican que Milei busca consolidar un núcleo legislativo duro, que funcione como base de apoyo para las iniciativas gubernamentales. La Libertad Avanza puede convertirse en la primera minoría de la Cámara baja, pero en ningún caso va a tener mayoría propia.

La exclusión de los representantes del PRO, a pesar de haber integrado las boletas de LLA, responde a la intención de marcar un perfil nítido del bloque libertario. Esto puede ser una complicación: habrá que ver si el PRO -que tendrá alrededor de 15 legisladores- se sumará automáticamente a las votaciones con el oficialismo.

Para el oficialismo, este primer encuentro será clave para delinear prioridades, distribuir responsabilidades y transmitir de forma directa los lineamientos de la estrategia parlamentaria. Si bien Martín Menem está confirmado como presidente de la Cámara, todavía no hay definiciones sobre las jefaturas de bloque. Hoy el liderazgo del espacio de LLA lo tiene Gabriel Bornoroni, aunque no se descartan cambios.

La nueva etapa del Gobierno va a necesitar mayores mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y los legisladores de LLA. Habrá que ver si se logran.