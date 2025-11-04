En vivo Radio La Red
Sin los aliados, Milei recibe a legisladores electos de La Libertad Avanza para delinear su agenda parlamentaria

El Presidente convocó a diputados y senadores de su espacio a una reunión en Casa Rosada para comenzar a planificar las reformas que impulsará en el Congreso.

por Pablo Winokur |
El presidente Javier Milei reunirá entre el martes y el miércoles en la Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA), en un encuentro destinado a coordinar el trabajo legislativo de cara al próximo año. En total son 60 nuevos legisladores del espacio, que responden directamente a la estructura del partido.

La cita fue organizada una semana después de las elecciones legislativas, como primer paso hacia la conformación del bloque oficialista que podría tener alzas y bajas en su conformación final. Es que La Libertad Avanza fue en alianza con el PRO, la UCR y otros partidos en distintas provincias, lo que podría generar que algunos de los legisladores decida armar su propio bloque en el Congreso o confluir con su pertenencia de origen. Esto podría alterar la composición de fuerzas en las dos cámaras.

El primer encuentro, el de los diputados, se realizará a partir de las 13:00 en uno de los salones principales de Balcarce 50.

Según explicaron fuentes oficiales, se trata de una convocatoria exclusiva para los legisladores electos que integran formalmente el espacio libertario. No estarían aquellos que se integren a otros bloques. Es el caso de los bonaerenses del PRO Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba; los porteños Fernando de Andréis y Antonela Giamperi; y los radicales Pamela Verasay y Darío Schneider, Sí estará Diego Santilli en función de su nuevo cargo como ministro del Interior.

La decisión de excluir a los miembros del PRO marca una diferenciación interna dentro de la alianza electoral con sectores del macrismo.

Un paso inicial para avanzar con el paquete de reformas

El objetivo central del encuentro será establecer un canal directo de coordinación entre el Ejecutivo y sus representantes parlamentarios, de cara al tratamiento del paquete de reformas que el Gobierno buscará impulsar a partir de diciembre. Esto incluye una reforma laboral, tributaria y la aprobación del Presupuesto 2026. Se suman también cambios en el Código Penal.

Aunque no se difundieron detalles oficiales sobre el temario, desde el entorno presidencial indican que Milei busca consolidar un núcleo legislativo duro, que funcione como base de apoyo para las iniciativas gubernamentales. La Libertad Avanza puede convertirse en la primera minoría de la Cámara baja, pero en ningún caso va a tener mayoría propia.

La exclusión de los representantes del PRO, a pesar de haber integrado las boletas de LLA, responde a la intención de marcar un perfil nítido del bloque libertario. Esto puede ser una complicación: habrá que ver si el PRO -que tendrá alrededor de 15 legisladores- se sumará automáticamente a las votaciones con el oficialismo.

Para el oficialismo, este primer encuentro será clave para delinear prioridades, distribuir responsabilidades y transmitir de forma directa los lineamientos de la estrategia parlamentaria. Si bien Martín Menem está confirmado como presidente de la Cámara, todavía no hay definiciones sobre las jefaturas de bloque. Hoy el liderazgo del espacio de LLA lo tiene Gabriel Bornoroni, aunque no se descartan cambios.

La nueva etapa del Gobierno va a necesitar mayores mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y los legisladores de LLA. Habrá que ver si se logran.

Por Pablo Winokur
