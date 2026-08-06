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DEBATE EN EL SENADO

Tensión e incidentes en la marcha contra la ley de propiedad privada: hubo detenidos y heridos

Organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron frente al Congreso mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por La Libertad Avanza. La tensión continuaba cerca de la medianoche.

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La Policía Federal informó que tres personas fueron detenidas por atentado y resistencia

La Policía Federal informó que tres personas fueron detenidas por atentado y resistencia, luego de incidentes durante el operativo de seguridad. (Foto: captura de pantalla)
Incidentes en la marcha. 

Incidentes en la marcha. 
Leé también Las dos CTA, la CGT y organizaciones sociales se manifestaron frente al Congreso en apoyo a los jubilados
La CGT, las dos CTA y movimientos sociales marcharon al Congreso. (Foto: redes sociales @221radio)

Al término de esta edición, la Policía Federal reportaba 11 detenidos mientras que las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires otras nueve personas apresadas. Además, al menos cinco efectivos resultaron heridos luego de la movilización que reunió a organizaciones sociales, sindicales y políticas bajo una intensa lluvia.

Cerca de las 19.15, las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes que quedaban todavía en Plaza Congreso con gases lacrimógenos y balas de goma. El operativo llevó a los protestantes hasta 9 de julio y avenida de Mayo.

Desde el inicio, la manifestación estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad, con cortes de tránsito, desvíos en el transporte público y la interrupción del servicio de Metrobús en la zona.

Incidentes durante el operativo de seguridad

Desde las primeras horas de la tarde, columnas de manifestantes comenzaron a concentrarse sobre la Avenida Entre Ríos y en la plaza ubicada frente al Palacio Legislativo. Entre los espacios que participaron estuvieron el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE), gremios y distintas agrupaciones políticas.

Durante la protesta, un grupo minoritario intentó derribar las vallas instaladas frente al Congreso, lo que generó momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Ante esa situación, intervino un camión hidrante y se registraron detonaciones durante el operativo de desalojo.

Según imágenes difundidas por la prensa, los manifestantes arrojaron objetos y botellas contra los efectivos, mientras que la fuerza mantuvo el control del perímetro comprendido entre las calles San Martín y Valcarce.

La marcha continuó hacia Plaza de Mayo

Luego de los incidentes frente al Congreso, un sector de los manifestantes avanzó hacia Plaza de Mayo. El desplazamiento se realizó de manera pacífica, con banderas argentinas, aunque generó complicaciones en la circulación vehicular y afectó el funcionamiento del transporte público.

La protesta se llevó adelante mientras el Senado trataba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo nacional.

En los últimos días también confirmaron su adhesión la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La plaza se encuentra colmó de banderas sindicales, peronistas y de organizaciones de izquierda que expresan su rechazo al proyecto oficialista antes de los incidentes.

La convocatoria no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. La jornada de protesta alcanzó niveles nacionales, con movilizaciones en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre otras ciudades. En la mayoría de los casos, las concentraciones fueron convocadas entre las 16 y las 18.

Marcha bajo la lluvia contra la Ley de Propiedad Privada. (Foto: NA)

Marcha bajo la lluvia contra la Ley de Propiedad Privada. (Foto: NA)

Pese a que el Gobierno resolvió retirar del proyecto el artículo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros para facilitar la aprobación en el Senado, las organizaciones mantuvieron la convocatoria al considerar que su rechazo alcanza al conjunto de la iniciativa.

Cortes de tránsito y cambios en colectivos y subtes por la marcha

El operativo de seguridad montado en los alrededores del Congreso provocó importantes modificaciones en la circulación.

Un total de 22 líneas de colectivos modificaron sus recorridos: 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168. Las unidades que circulan en sentido norte-sur son desviadas por las avenidas Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que las que transitan de este a oeste lo hacen por Jujuy y 9 de Julio.

En el servicio de subtes, la estación Congreso de la Línea A permanece cerrada durante la jornada. Además, las estaciones Sáenz Peña y Pasco funcionan con restricciones preventivas. También se prevé una importante concentración de pasajeros en Callao (Línea B) y dificultades para acceder a la estación Entre Ríos (Línea E) debido a la movilización.

Fuerte operativo de seguridad en el Congreso

Las mayores restricciones se concentraron sobre la calle Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia, donde se instalaron vallados y un importante despliegue de fuerzas de seguridad.

Al mismo tiempo, distintas columnas de manifestantes avanzaron desde la Avenida 9 de Julio por la Avenida de Mayo con destino al Congreso, donde permanecerán durante el debate del proyecto en el Senado.

En pocas palabras

  • Senado debate: Organizaciones sociales y gremios protestan contra la Ley de Propiedad Privada bajo intensa lluvia.
  • Movilizaciones: La protesta se extiende a nivel nacional con concentraciones en varias ciudades importantes del país.
  • Impacto vial: El operativo de seguridad afecta el tránsito, con cortes y desvíos en colectivos y subtes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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