Las dos CTA, la CGT y organizaciones sociales se manifestaron frente al Congreso en apoyo a los jubilados

La concentración comenzó en el centro porteño a las 15 horas en la intersección de las Avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Palacio Legislativo.

La movilización formó parte del plan de lucha acordado entre la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que anticiparon que esta será la primera de una serie de medidas de fuerza.

Qué dijo Pablo Moyano en la marcha de la CGT

Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, se acercó a la movilización frente al Congreso y dialogó con la prensa. Sostuvo que la presencia de su gremio no es un gesto aislado: "Nosotros, desde Camioneros, venimos acompañando todos los miércoles con ollas populares cada marcha de jubilados", y agregó que consideraba una "responsabilidad y obligación" estar presente junto a las centrales sindicales y los movimientos sociales.

El dirigente también apuntó contra el rumbo político de la protesta y expresó su expectativa sobre el plan de lucha que impulsan la CGT, las dos CTA y la UTEP: "Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos".

Moyano volvió a cuestionar a los gobernadores peronistas que acompañaron la reforma laboral en el Senado: "Creo que no me equivoqué cuando dije hace pocos días que los gobernadores del peronismo nos traicionaron por votar la reforma laboral". En el mismo tono, fue más duro: "Los gobernadores nos cagaron, la Justicia nos cagó: lo único que queda es estar en la calle"

Cuáles fueron los reclamos de la marcha al Congreso

Los organizadores señalaron que la protesta buscó defender el sistema previsional, reclamar una mejora en los ingresos de los jubilados y cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional.

En un comunicado, la CGT sostuvo: "Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa".

La central obrera agregó que la convocatoria también apunta a defender el sistema de seguridad social y concluyó con un mensaje dirigido al Gobierno: "La dignidad no se negocia".

Tensión en Avellaneda. (Foto: captura)

La CGT ya tiene definida su próxima protesta

El próximo hito compartido por las tres centrales ya tiene fecha confirmada: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.

“Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, alertó este miércoles desde la manifestación frente al Congreso Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, adelantó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

El fallo sobre el programa Volver al Trabajo

La convocatoria también se dio luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Estado a continuar abonando el programa Volver al Trabajo, que alcanza a cerca de un millón de beneficiarios.

El programa mantiene un monto mensual de $78.000, sin actualizaciones desde el inicio de la gestión de Javier Milei, situación que también forma parte de los reclamos impulsados por las organizaciones sociales que participarán de la jornada.