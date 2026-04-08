Ley de Glaciares: el Gobierno apuesta al apoyo de gobernadores y envía a Santilli a Diputados para seguir de cerca la sesión

El Gobierno nacional apuesta al apoyo de los diputados que responden a gobernadores cordilleranos para conseguir este miércoles la sanción definitiva del proyecto que modifica la ley de Glaciares.
El ministro del Interior asiste a Diputados para negociar junto a Martín Menem los votos con aliados, en una sesión que se anticipa muy tensa. Santilli recibió antes en Casa Rosada al gobernador de Jujuy como cierre de la ronda con mandatarios cordilleranos que apoyan la minería en zonas periglaciares.
El Gobierno nacional apuesta al apoyo de los diputados que responden a gobernadores cordilleranos para conseguir este miércoles la sanción definitiva del proyecto que modifica la ley de Glaciares.
El ministro del interior, Diego Santilli, es el operador elegido por Javier y Karina Milei para monitorear el debate y garantizar los votos que necesita el oficialismo para darle sanción definitiva al proyecto que tiene media sanción del Senado y que el oficialismo intentará votar en la sesión convocada a partir de las 15 hs en la Cámara de Diputados, en un clima de máxima tensión política con la oposición y con organizaciones ambientalistas que se oponen.
Antes de partir rumbo a la Cámara de Diputados, para sumarse al equipo del oficialismo que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Santilli cerró este mediodía en la Casa Rosada, la ronda de reuniones con gobernadores cordilleranos que apoyan el desarrollo de la minería en zonas periglaciares.
Desde las 13 el ministro del Interior partió desde Balcarce 50 rumbo a la Cámara Baja para seguir de cerca las negociaciones con los bloques aliados de LLA, el PRO, la UCR y partidos provinciales como algunos peronistas aliados de provincias del norte que ya aportaron votos a otros proyectos del Gobierno, como las leyes de Presupuesto 2026, o la reforma laboral.
El Gobierno necesita 129 diputados para conseguir quorum para arrancar la sesión, y 130 votos como piso para darle sanción definitiva al proyecto que entre otros puntos, habilita y promueve la llegada de empresas extranjeras para la explotación, desarollo y exportación de minerales en zonas de glaciares que se encuentran protegidas por la ley vigente, por considerarlos recursos naturales esenciales para la vida.
El proyecto del oficialismo obtuvo el martes dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, con 37 firmas a favor, sobre un total de 69 miembros.
Entre los apoyos LLA contó María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), cercana al gobernador Raúl Jalil; Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo), que responde al gobernador sanjuanino Marcelo Orrego; y los misioneros Carlos Arrúa y Yamila Ruiz, del Frente Renovador de la Concordia, de Hugo Pasalaqua.
En una sesión que se anticipa muy tensa, la Casa Rosada no confirmó si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, asistirán al Congreso para presenciar la sesión, como ocurrió en la votación de otras leyes consideradas clave para el plan económico.
En medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de Gabinete, ambos eligieron bajar el perfil público y concentraron su actividad en actos de gestión y reuniones con el gabinete en las últimas semanas.
Sin embargo, según confirmó a A24.com una fuente cercana a Adorni, el jefe de Gabinete asistirá a rendir su primer informe de Gestión el próximo 29 de abril a la Cámara de Diputados, para lo cual responderá por escrito más de 4800 preguntas enviadas por legisladores del oficialismo y de la oposición, de las cuales la mayoría se refieren a los pedidos de investigación sobre los viajes de avión y del aumento patrimonial del funcionario.
El oficialismo considera que tiene el número para aprobar la iniciativa. Sin embargo, sabe también que habrá cuestionamientos a Manuel Adorni y se prepara para una sesión tensa, especialmente por los discursos opositores.
Mientras se esperaba que comience la sesión por la Ley de Glaciares en Diputados, Adorni se encontraba este miércoles en la Casa Rosada, igual que el presidente Javier Milei, quien a las 16,30 hs tenía previsto recibir al gendarme Nahuel Gallo a más de 1 mes de su liberación por parte del régimen chavista de Venezuela.
Desde allí, el presidente y el jefe de Gabinete seguirán atentos al debate que comenzará a las 15 en Diputados en una larga jornada de debate que podría extenderse hasta horas de la madrugada.
Diego Santilli recibió en Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para acordar "una agenda de trabajo compartida", según informaron desde las oficinas que el ministro del Interior ocupa en la planta baja de Bacarce 50.
En el encuentro -que tuvo lugar desde las 11 en Casa Rosada-, el ministro y el gobernador "dialogaron sobre la agenda legislativa propuesta por el Presidente Javier Milei que contempla la modificación a la Ley de Glaciares -proyecto que fue aprobado por el Senado durante las sesiones extraordinarias-, la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otras iniciativas", informaron fuentes del gobierno a A24.com.
Cerca de Santilli recordaron que "con ese objetivo y esa agenda", durante los meses de marzo y abril el ministro también mantuvo reuniones con los gobernadores de Chubut, San Juan, Mendoza, San Luis y Corrientes, todas provincias que comprometieron el voto de sus legisladores al proyecto según admitieron desde el Gobierno.