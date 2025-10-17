Tensión en Tres de Febrero en la previa del acto de Javier Milei: empujones entre militantes y la Gendarmería

Embed

Por ese motivo, el Presidente tiene previsto recorrer el territorio bonaerense varias veces antes del cierre de campaña. Este viernes fue el turno de Tres de Febrero, uno de los distritos donde los libertarios cuentan con intendente propio, Diego Valenzuela, y que forma parte de la Primera Sección Electoral, considerada estratégica. Durante el fin de semana, Milei también visitará Pergamino, en la Segunda Sección, para reunirse con productores y dirigentes locales.

Una recorrida sin actos masivos

A diferencia de otras visitas, esta etapa de campaña no incluirá grandes actos ni cobertura oficial. La idea es mostrar una imagen de cercanía, con reuniones reservadas y encuentros con referentes productivos de cada zona.

Desde el equipo libertario explicaron que se trata de una “agenda de proximidad”, donde Milei busca mantener contacto directo con vecinos y dirigentes locales, evitando los grandes escenarios para reforzar un perfil más político y menos protocolar.

Cierre de campaña y agenda bonaerense

El acto de cierre de campaña del AMBA está previsto para el 22 de octubre, aunque el lugar aún no fue confirmado. Se evalúan varios puntos del Gran Buenos Aires, y se anticipa una puesta en escena más tradicional, con discurso de Milei, formato de acto político y una fuerte imagen de unidad y empuje antes de la veda electoral.

Tensión en Tres de Febrero en la previa del acto de Javier Milei.

Para el 23 de octubre, último día antes del cierre de campaña, el Presidente tiene planificada una actividad en San Isidro, donde mostrará un tono más distendido, con encuentros con vecinos y caminatas por la zona.

Actividades previas en el conurbano

Mientras tanto, el equipo bonaerense de Milei mantiene una agenda paralela en distintos municipios del interior y el conurbano: