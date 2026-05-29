Andrea del Boca se quebró tras un feroz cruce con Tatiluna en Gran Hermano: "Con la salud no se jode"

Del Moro quiso saber si había sido intencional: "¿Pero fue algo adrede? ¿Pensás, Andrea, que fue algo a propósito?". La actriz respondió: "Sí, porque cuando le preguntamos a Tatiluna, dijo que sí, que esto era de todos y que a ella le chupaba un huevo. Y cuando fuimos a decirle por qué decía una cosa así, porque en realidad sí, la casa es de todos, pero esto es una condición de una enfermedad. Y cuando le dije: 'Ojalá que nunca te pase', me dijo que yo era una resentida. O sea, si tener una enfermedad es ser resentida, hay que tener mucho cuidado. Y esto también quiero que sea un mensaje para la gente en general: con la salud no se jode", expresó al borde del llanto.

Tatiluna también tuvo su espacio para dar su versión: "Lo primero que pasó fue que todo el mundo me vino a increpar que me había comido medio paquete de galletas, así con estas palabras. Entonces, cuando dije: 'No me comí medio paquete de galletas, me comí dos galletas' todo el mundo empezó a gritar".

La participante explicó su reacción: "Cuando vienen 23 personas a increparte y a gritarte, exploté realmente. ¿Pero por qué exploté? Porque me sentí enojada que piensen que yo o cualquiera de los que estamos acá puede tener la intención de dañar, de hacerle ese daño a otra persona".

Andrea la interpeló directamente: "Lo dijiste vos, dijiste que te chupaba un huevo". A lo que Tatiluna respondió: "Jamás haría un daño ni juego con una situación así. Hoy había tenido un día malísimo. Dije: 'Me voy a tomar un té', abrí ese cajón y como sabía que acá todo el mundo esconde cosas, Cinzia en ese cajón escondió café ayer que yo lo agarré y lo puse en el uso común. Estaba realmente desatenta a qué era lo de quién. Entonces, estaba completamente abierto el paquete. Yo no lo abrí. Estaba abierto el cajón, abierto el paquete, abierto todo. Agarré dos y me senté. Cuando la mordí, me di cuenta de que no tenía sal y justo Luana me pregunta: '¿Qué estás comiendo?'".

La tensión subió cuando Nenu lanzó: "Mentí bien". Tatiluna insistió: "Te puedo asegurar que no fue intencional y si la producción cree que yo lo hice a propósito, estoy dispuesta a acatar las consecuencias como es de esperar. Obviamente, yo no haría un juego con algo así".

Nenu, sin embargo, fue categórica: "Me parece que errores comete todo el mundo. Eso lo sabemos todos. Lo que me parece feo es que le dimos la oportunidad de hablar y pedir perdón fuera del vivo y ahora, cuando estás vos, obviamente quiere dar pena y decir que no sabía, pero cuando le dimos la posibilidad de hablar, están en los clips, empezó a decir: 'Nadie se muere por comerse unas galletitas' y se va caminando enojada".

La discusión se prolongó y, finalmente, Del Moro cerró con: "Chicos, yo les digo una cosa, que de acá afuera se ve absolutamente todo y cada uno sabrá con las herramientas que juega su juego".

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Por qué Santiago del Moro le habría soltado la mano a Andrea Del Boca tras su vuelta a Gran Hermano

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a encender la polémica y puso en el centro de la escena al conductor Santiago del Moro. A más de un mes y medio de su salida forzada por un accidente, la actriz retornó gracias al Golden Ticket, una decisión tomada por la producción que generó controversia desde el primer minuto.

La reincorporación de la participante reavivó las sospechas de favoritismo y, en ese contexto, los seguidores del reality comenzaron a notar un detalle llamativo: el cambio en la actitud de Del Moro. El conductor, que en la primera etapa se mostraba cercano y cómplice, ahora mantiene un trato mucho más distante.

En las últimas galas, esa frialdad se hizo evidente. Ya no la menciona con frecuencia y, cuando lo hace, suele apelar a comentarios irónicos o a observaciones punzantes. Uno de los primeros cruces tras su regreso estuvo marcado por el reproche del conductor a la actriz por su escasa predisposición a dar entrevistas luego de abandonar el programa por cuestiones de salud.

El tema fue analizado en SQP (América TV), donde los panelistas debatieron las razones de este cambio. Pía Shaw sugirió que la distancia podría ser una estrategia: “Con ella puede hablar del pasado, al menos por ahora. También puede ser que al marcar esta distancia y mostrarse de una forma más fría con ella, hace que no se especule más con ciertas cosas”.

Nico Peralta, en cambio, apuntó a un posible enojo personal: “Para mí, Santiago está enojado u ofendido porque no dio notas cuando salió después de su accidente. Se entiende que tenía algo de salud, con la boca, con el holter pero como exparticipante y con su estelaridad, se esperaba que al menos estuviera con Georgina o con Vero. Creo que va por ahí”.

La tensión quedó expuesta y muchos televidentes coinciden en que Del Moro le dedica menos tiempo al aire que antes. Aunque el conductor no hizo declaraciones públicas, las especulaciones siguen creciendo.

Ximena Capristo, con la experiencia de haber sido parte del reality, fue tajante: “No es el mismo que antes, le tira unos palitos picantes”.

Y agregó con firmeza: “Tiene que ver con las especulaciones, que decían que estaba acomodada y demás. Él tiene el hilo conductor. Uno tiene muchas fichas puestas en ella y desde que volvió, no hizo nada, Brian en cambio, está jugando nivel Dios”.