Brujería y teatro: Ximena Capristo contó su experiencia y dejó bajo sospecha a Fátima Florez

Capristo aseguró que le habían dicho que la responsable había sido una mujer, aunque aclaró que con Valeria mantiene buena relación. Cuando le consultaron directamente: "¿Fue Fátima Florez?", respondió: "No sé, yo no quiero dar nombres".

Yanina insistió: "¿Te odiaba? ¿Fátima Florez hace brujería?". La actriz contestó con firmeza: "No sé, pero todo en esta vida se paga, no te vas sin pagar la cuenta". A lo que Latorre retrucó: "Pero si le va bárbaro, es una estrella". Capristo cerró con una reflexión: "Bueno, pero uno ve lo que quiere mostrar de afuera, no sabés lo que pasa internamente".

¿Cuál fue la peor traición de Eliana Guercio que reveló Ximena Capristo tras 20 años?

Hace dos décadas, Eliana Guercio y Ximena Capristo compartían escenario en las revistas más importantes del país y mantenían una amistad muy cercana. Sin embargo, de manera repentina, ese vínculo se quebró y nunca volvió a ser el mismo.

Consultada recientemente en el streaming Se picó, Guercio recordó aquel episodio y fue crítica con su ex colega: "No había pica, a ella le habían ofrecido ser cabeza de compañía y a mí también (con Jorge Corona). Ella dijo que yo le saqué el cartel o algo así. ¿Me ves a mí peleando un cartel? Está odiada conmigo, no sé, no lo entendí nunca".

La esposa de Sergio “Chiquito” Romero amplió su versión y aseguró que el conflicto parecía estar superado: "Yo no hablo mal de nadie, ni de la gente que no quiero. Ya lo habíamos solucionado, nos abrazamos en un institucional de Telefe, llanto y todo. Y a los cuatro días matándome en LAM por una pelotudez". Pero al repasar estas declaraciones, Capristo dio su propia versión en Sálvese Quien Pueda (América TV), revelando que el verdadero motivo de la pelea no tuvo que ver con celos profesionales, sino con una situación personal.

"Eliana era mi amiga, se quedaba a dormir en mi casa. Le hizo una mala jugada a una amiga mía: le cagó el novio y a partir de ahí se pudrió todo", lanzó la panelista. Y agregó: "Él era famoso, muy conocido, empresario. No era el novio de mi amiga pero estaban empezando a salir".

Capristo explicó que ese episodio terminó afectando también su relación con Guercio: "Ellas dos se pelean y todo queda mal. Nuestra relación a partir de ahí también se rompió. La relación quedó re mal por toda esta situación". En ese contexto, mencionó que la amiga involucrada era nada menos que Silvina Luna.

"Silvina después recompuso con todo el mundo, ella siempre fue más buena que yo", reconoció la exvedette, evitando dar más detalles pero recordando con cariño a su gran amiga, quien falleció el 31 de agosto de 2023.