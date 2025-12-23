La triste noticia sobre Mirtha Legrand que conmueve a sus fanáticos: "Toda la familia sabe que..."

Además, el periodista agregó que estar en constante movimiento es importante para la Chiqui: "Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien”

Cuánto tiempo lleva el programa de Mirtha Legrand al aire

El programa de Mirtha Legrand es uno de los ciclos más emblemáticos y longevos de la televisión argentina. Su debut se remonta a junio de 1968, cuando Almorzando con las estrellas salió por primera vez al aire y marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión. Con una propuesta simple pero innovadora —una mesa, invitados y conversación en vivo—, el ciclo logró instalarse rápidamente en el corazón del público.

A lo largo de las décadas, el formato fue adaptándose a los cambios de época sin perder su esencia. El nombre evolucionó, los horarios se modificaron y los canales rotaron, pero la figura de la Chiqui se mantuvo como el eje central del programa. Políticos, artistas, deportistas y figuras internacionales pasaron por su mesa, muchas veces protagonizando momentos históricos, confesiones inesperadas y debates que trascendieron la pantalla.

La vigencia del ciclo también se explica por la personalidad de su conductora. Con un estilo frontal, preguntas directas y una presencia escénica inconfundible, Mirtha logró sostener el interés del público generación tras generación. Su capacidad para mantenerse activa y vigente la convirtió en un verdadero ícono cultural, reconocido dentro y fuera del país.

Con más de medio siglo al aire, el programa no solo es un récord televisivo, sino también un reflejo de la historia argentina contada desde una mesa. Su continuidad, aun en medio de cambios y pausas, reafirma el lugar único que ocupa en la televisión y en la memoria colectiva del público.