La triste noticia sobre Mirtha Legrand que conmueve a sus fanáticos: "Toda la familia sabe que..."
En los últimos días de este 2025, una noticia que circuló sobre Mirtha Legrand y que involucra a Juana Viale, entristeció a todos los fieles seguidores que la acompañan desde hace mucho tiempo.
23 dic 2025, 19:44
Resulta que Mirtha Legrand finalizó la grabación del último programa del 2025 y, lejos de tratarse de un simple cierre de temporada, el momento abrió una fuerte incertidumbre sobre su continuidad en la pantalla chica. Aunque su ciclo es un clásico indiscutido de la televisión argentina, por estas horas su futuro aparece rodeado de interrogantes.
Como ocurre cada verano, la producción ya tenía en carpeta el tradicional desembarco en Mar del Plata, una edición especial que suele marcar la agenda televisiva durante la temporada estival. Sin embargo, en esta oportunidad surgió un obstáculo inesperado: la falta de acuerdo con Juana Viale, quien también forma parte central del esquema de conducción.
La situación no solo compromete el regreso del programa desde la costa atlántica, sino que también pone bajo la lupa la continuidad de la histórica conductora en la grilla de El Trece. A pesar de su vigencia, es una realidad que el desgaste de horas y horas de grabación existen. En ese contexto, el canal analiza números, costos y rendimientos, factores que podrían resultar determinantes de cara a 2026.
"En este momento estarían grabando el último programa del año, el que va a salir el sábado próximo. Tenían todo arreglado para arrancar a grabar en Mar del Plata en el mes de enero, pero Juana Viale dijo: ‘No estoy, me bajo en febrero’. Ella no puede grabar dos programas por día. ¿Qué hacemos? O estás o buscamos un reemplazo. Y si no buscamos un reemplazo, al canal no le rinde que sea solo los sábados con Mirtha Legrand", lanzó Santiago Sposato en A la Tarde (América TV).
Además, el periodista agregó que estar en constante movimiento es importante para la Chiqui: "Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien”
Cuánto tiempo lleva el programa de Mirtha Legrand al aire
El programa de Mirtha Legrand es uno de los ciclos más emblemáticos y longevos de la televisión argentina. Su debut se remonta a junio de 1968, cuando Almorzando con las estrellas salió por primera vez al aire y marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión. Con una propuesta simple pero innovadora —una mesa, invitados y conversación en vivo—, el ciclo logró instalarse rápidamente en el corazón del público.
A lo largo de las décadas, el formato fue adaptándose a los cambios de época sin perder su esencia. El nombre evolucionó, los horarios se modificaron y los canales rotaron, pero la figura de la Chiqui se mantuvo como el eje central del programa. Políticos, artistas, deportistas y figuras internacionales pasaron por su mesa, muchas veces protagonizando momentos históricos, confesiones inesperadas y debates que trascendieron la pantalla.
La vigencia del ciclo también se explica por la personalidad de su conductora. Con un estilo frontal, preguntas directas y una presencia escénica inconfundible, Mirtha logró sostener el interés del público generación tras generación. Su capacidad para mantenerse activa y vigente la convirtió en un verdadero ícono cultural, reconocido dentro y fuera del país.
Con más de medio siglo al aire, el programa no solo es un récord televisivo, sino también un reflejo de la historia argentina contada desde una mesa. Su continuidad, aun en medio de cambios y pausas, reafirma el lugar único que ocupa en la televisión y en la memoria colectiva del público.