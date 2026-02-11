Las espantosas situaciones que vivieron las hijas de Wanda Nara con la China Suárez

“Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”, publicó La China en redes.

El mensaje encendió aún más el escándalo y abrió un nuevo capítulo en esta historia cargada de tensión, donde nuevamente los hijos quedaron involucrados en una pelea mediática de adultos.

Tras el fuerte descargo público, Juariu no tuvo más opción que salir a dar su versión de los hechos, mientras el tema seguía creciendo en redes y programas de espectáculos.

Una vez más, el vínculo entre Wanda, La China y Mauro Icardi suma un episodio polémico que promete seguir dando que hablar y que deja al descubierto situaciones que muchos calificaron como directamente “espantosas”.

La defensa de Juariu tras las acusaciones de la China Suárez

Desde el espacio que le dio Vero Lozano en su programa de Telefe, Juariu hizo un descargo contundente luego de que China Suárez la acusara de hostigar a su hija Magnolia. Lejos de esquivar la polémica, la panelista explicó qué fue lo que contó al aire y por qué considera injusta la reacción de la actriz.

Según relató, la información que manejaba estaba vinculada a una situación familiar delicada que también involucraría a las hijas de Wanda Nara. “Las niñas habrían hablado con una psicóloga y habrían dicho que si el padre estaba presente, iban, pero como no estaba, no”, aseguró Juariu, y agregó que la abogada Ana Rosenfeld le confirmó que se presentarían documentos por lo ocurrido.

Molesta por el señalamiento público de La China, la influencer fue clara: “Yo conté esta situación y Eugenia me endilga hostigamiento y bullying hacia una menor”. Y fue todavía más filosa al referirse al accionar en redes de la actriz: “Ella no postea mucho, lo hace cuando le conviene, además pone mi nombre como si yo tuviera problema en decirlo”.

Juariu remarcó que jamás apuntó contra los chicos, sino que se limitó a informar sobre hechos que ya estaban circulando en el entorno judicial y mediático. Incluso recordó momentos pasados que, según ella, expusieron innecesariamente a menores: “Ya las vimos en situaciones espantosas, como cuando ellos blanquearon que estaban juntos”.

Para cerrar, fue tajante y sin vueltas: “Subieron fotos con las niñas sin su consentimiento y ahora quiere victimizarse diciendo que uno hace bullying de sus hijos. Yo no me metí con las menores, di información”.