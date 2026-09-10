Julieta Poggio respondió a las versiones de privilegios en MasterChef: "Es cierto"

Julieta Poggio será una de las figuras que formará parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality gastronómico que tendrá a Wanda Nara nuevamente como conductora.
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Julieta Poggio se comunicó con Yanina Latorre y aclaró la polémica que se generó en torno a ella tras pedir un camarín propio para las grabaciones.
Julieta Poggio será una de las figuras que formará parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el reality gastronómico que tendrá a Wanda Nara nuevamente como conductora.
Aunque el programa todavía no comenzó, las primeras repercusiones alrededor de los participantes ya empezaron a aparecer. En SQP (América TV), Yanina Latorre contó que la exparticipante de Gran Hermano habría solicitado un camarín exclusivo para ella durante las grabaciones.
Lejos de negarlo, Poggio confirmó el pedido y explicó que responde a sus compromisos laborales y las extensas jornadas de grabación. Yanina luego reprodujo sus palabras en su programa radial de El Observador: "Lo del camarín es verdad. Pedí uno. Además trabajo en Popstars y si voy a estar todo el día haciendo MasterChef, me voy a tener que quedar y además hacer el reality, voy a necesitar un lugar para descansar un rato cuando termine".
En ese sentido, Poggio también negó que la solicitud tenga que ver con una actitud de diva o con su intención de mantenerse alejada de sus compañeros: "Soy 0 diva. Quiero que vaya mi equipo. No por no querer compartir con mis compañeros. Me jura que no es cierto que no saluda".
La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya tiene definido al grupo de figuras que se pondrá el delantal para competir en la cocina de Telefe. El reality prepara su regreso con una lista de 24 participantes que reúne a artistas, periodistas, deportistas y figuras vinculadas al streaming.
La propuesta volverá a reunir a personalidades de distintos ámbitos, que deberán enfrentarse a recetas, desafíos culinarios y distintas evaluaciones frente al jurado. La diversidad de perfiles promete generar una dinámica particular a lo largo de la competencia.
Los 24 participantes confirmados para esta nueva edición de MasterChef Celebrity son:
Entre los nombres aparecen figuras de la música como Alejandro Lerner, L-Gante y Luck Ra; referentes de la televisión y el espectáculo como Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo; además de periodistas, influencers y personalidades del deporte.
También habrá representantes de distintas generaciones y ámbitos, como Marta Fort, Morena Beltrán, Grego Rossello, Pablo Migliore y Hernán Coronel, lo que amplía todavía más el abanico de perfiles que competirán en la cocina.
Con este elenco, MasterChef Celebrity 2026 se prepara para una nueva temporada marcada por la variedad de sus participantes, que deberán demostrar sus habilidades gastronómicas y adaptarse a la exigencia de la competencia.