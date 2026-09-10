Julieta Poggio respondió a las versiones de privilegios en MasterChef: "Es cierto"

Quiénes son los confirmados de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya tiene definido al grupo de figuras que se pondrá el delantal para competir en la cocina de Telefe. El reality prepara su regreso con una lista de 24 participantes que reúne a artistas, periodistas, deportistas y figuras vinculadas al streaming.

La propuesta volverá a reunir a personalidades de distintos ámbitos, que deberán enfrentarse a recetas, desafíos culinarios y distintas evaluaciones frente al jurado. La diversidad de perfiles promete generar una dinámica particular a lo largo de la competencia.

Los 24 participantes confirmados para esta nueva edición de MasterChef Celebrity son:

Alejandro Lerner

Campi

Diego Ramos

Edith Hermida

Grego Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Josefina “China” Ansa

Julieta Nair Calvo

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

La Negra Vernaci

L-Gante

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Pachu Peña

Pablo Migliore

Paula Trapani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Entre los nombres aparecen figuras de la música como Alejandro Lerner, L-Gante y Luck Ra; referentes de la televisión y el espectáculo como Lizy Tagliani, Karina Mazzocco, Diego Ramos y Julieta Nair Calvo; además de periodistas, influencers y personalidades del deporte.

También habrá representantes de distintas generaciones y ámbitos, como Marta Fort, Morena Beltrán, Grego Rossello, Pablo Migliore y Hernán Coronel, lo que amplía todavía más el abanico de perfiles que competirán en la cocina.

Con este elenco, MasterChef Celebrity 2026 se prepara para una nueva temporada marcada por la variedad de sus participantes, que deberán demostrar sus habilidades gastronómicas y adaptarse a la exigencia de la competencia.