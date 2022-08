Las declaraciones se dan, luego de que esta mañana el ministro de Seguridad pidiera una postergación de la audiencia convocada por el juez de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, "por cuestiones de horarios". En esta línea, el magistrado suspendió el llamado para escuchar argumentos en la causa por el vallado del último fin de semana y la custodia de la Policía porteña en las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta.

Cristina_Kirchner.jpg Tras la reunión de Gabinete, el Gobierno reitero su apoyó a Cristina Kirchner por la "persecución política y mediática".

El Gobierno evita hablar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

El oficialismo evitó hacerse eco de la polémica alrededor de las funciones que le corresponden al gobierno de porteño, tras los dichos de la vicepresidenta de que "la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos".

“No fue tema de tratamiento la cuestión jurisdiccional de la CABA”, indicó Cafiero.

En esta misma línea, se expresó previamente Aníbal Fernández al ingresar a Casa Rosada, que evitó entrar en discusión: "No estoy en contra de la autonomía, pero cuando se definió esa autonomía hubiera dejado funciones para el gobierno federal". Y aclaró: "Yo no he hablado con ella (la vicepresidenta). Yo le digo lo que pienso yo".

El Gobierno descartó que vaya a haber ajuste

Por otro lado, el canciller informó que en la reunión de gabinete sí se analizó "el sostenimiento de la actividad económica y la lucha contra la inflación, que son temas siempre presentes en la mesa de discusión".

Sergio Massa en la primera reunión del gabinete económico.jfif ¿Qué temas se trataron en la reunión de gabinete? (Imagen ilustrativa de archivo).

Asimismo, se trató la agenda internacional que desarrollará el presidente Alberto Fernández en ocasión de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19 y 20 de septiembre.

En tanto, el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, afirmó que "de ninguna manera hay un ajuste en salud, ni educación, ni ciencia y tecnología, que son áreas fundamentales y decisivas" para la gestión del Gobierno nacional.

"No hay ningún tipo de ajuste. El ministro de Economía, Sergio Massa, fue muy explícito al respecto en la reunión", dijo Filmus, quien participó de la conferencia de prensa junto al secretario de Medios y Comunicación, Juan Ross; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria de Asuntos Estratégicos, Marcó del Pont.