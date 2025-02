Tras la salida de la OMS: ¿Qué haría Milei ante una nueva pandemia y una crisis sanitaria de tal magnitud?

"El impacto de la medida será bajo, porque los mayores vínculos sanitarios Argentina los mantiene con OPS, que depende de la OEA, sobre todo para programas de compras de vacunas e insumos. Esto tanto a nivel nacional como para cada provincia", dijo a A24.com una fuente del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

¿Qué haría la Argentina ante la aparición de una nueva pandemia, como sucedió con el COVID en 2020 y como actuaría el gobierno nacional ante una nueva crisis sanitaria de tal magnitud?, fue la pregunta que hizo A24.com a autoridades nacionales, a lo que respondieron que "en principio eso es una decisión más presidencial que del Ministerio" y confirmaron el giro dado por Milei: "si algo considera este gobierno es que OMS no dio soluciones en la pandemia más que proponer el confinamiento".

En ese marco, argumentaron que en caso de aparecer una nueva crisis mundial de salud, como fue la pandemia de COVID19, Milei tomará decisiones solo frente a cualquier emergencia, lo que el Gobierno califica como "libertad y soberanía de acción frente a organismos multinacionales", en la misma línea que la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Salud dijeron que "están elaborando los informes técnicos para dar sustento a la iniciativa", entre ellos sobre el impacto de la medida que consideran "será bajo".

En ese marco, señalan en nación que "las provincias son las responsables de aplicar los programas sanitarios que consideran prioritarios para sus jurisdicciones" porque "Argentina es un país federal, donde las provincias, por Constitución, nunca delegaron en Nación sus funciones sanitarias y sucede lo mismo con la educación".

En ese sentido, señalan que el Ministerio de Salud tiene que tener "un órgano rector" para coordinar, como es el Consejo Federal de Salud.

En cuanto al funcionamiento del sistema federal de Salud, precisaron que Argentina cuenta con 5 hospitales nacionales entre los que se encuentran los de gestión directa como el de Salud Mental, Laura Bonaparte, el hospital Baldomero Sommer; el hospital Ramón Carrillo; y el hospital Posadas.

A estos hay que sumarle el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”.

En tanto, el sistema federal de salud cuenta con 7 SAMIC, las siglas de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad, que funcionan a modo de hospitales públicos de alta complejidad que forman parte de la red nacional de salud en Argentina.

Entre los SAMIC se encuentran el hospital Garrahan; el de alta complejidad El Cruce (Provincia de Buenos Aires-Florencio Varela), Cuenca Alta (PBA- Cañuelas), El Calafate (Santa Cruz), el Esteban Echeverría (PBA), el Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y el Presidente Néstor Kirchner (PBA-La Matanza).

Salida de la OMS: En el Gobierno descartan una crisis en la compra de vacunas e insumos

En el Gobierno descartaron que la decisión de Javier Milei de salir de la Organización Mundial de la Salud, afecte o genere inconvenientes en el abastecimiento de insumos como pueden ser vacunas para el país.

"Esto no corre inconvenientes porque la compra de vacunas se hace a través de Organización Panamericana de la Salud (OPS), que depende de Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo ideológicamente más afín a las ideas liberales de Milei y señalan que "Argentina va a seguir trabajando con OPS".

Tras la polémica abierta a raíz de la decisión del Gobierno Nacional de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, descartó que la salida del organismo afecte a programas y al calendario de vacunación.

“La salida de la OMS no implica ninguna pérdida de financiación de ningún programa nacional. El Ministerio de Salud de la Nación continuará cumpliendo con sus competencias y funciones ya que no perderá ninguna capacidad operativa”, sostuvo a través de una publicación de X, titulada “La salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional”.

En la misma línea, aclaró: “El calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS”.

La funcionaria dijo que “también es mentira que se van a adquirir suministros más caros. La compra de insumos estratégicos y vacunas será incluso a aún menor costo, tal como viene sucediendo desde que asumió esta gestión”, argumentó, y garantizó: “Los Fondos Rotatorios para el Acceso a las Vacunas y el Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública, ambos de OPS, continuarán vigente.