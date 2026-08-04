Tras el embargo por alimentos, Icardi volvió a cargar contra Wanda Nara con un explosivo descargo

"2. Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación", siguió y agregó:"3. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad. La última vez lo pensaron un mes entero, dudo que se tarde lo mismo para pegarle una patada en el culo cuando es tan alevoso".

Sobre el final de su publicación, Icardi también hizo referencia a los montos que, según él, fueron reclamados durante el proceso judicial y volvió a cargar contra su expareja: "Pd: Se quedaron con ganas de los 250.000€ por mes para la señora, los 130.000€ para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado".

Por último, cerró su descargo con una advertencia sobre las acciones que asegura llevará adelante en la Justicia italiana: "Les mando un beso, sigan probando. Cuánto más pidan acá, más pido en la justicia Italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras".

Por qué Wanda Nara volvió a ganarle a Mauro Icardi

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse con un nuevo giro. En las últimas horas, la periodista Naiara Vecchio compartió en sus redes una resolución que vincularía al delantero con una medida cautelar en torno a la manutención de sus hijas.

Tras el fallo que permitió el regreso de las niñas al país mediante la restitución de sus pasaportes, la mediática continúa acumulando resoluciones que la favorecen dentro del proceso judicial contra su exmarido.

“Exclusivo: Mauro Icardi embargado por 2.745.000 USD en la casa de los sueños por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara”, publicó Naiara junto a la foto de una presunta constancia de registración de asientos emitida en territorio bonaerense.

La comunicadora detalló además que la medida se habría originado a partir de una solicitud presentada por la letrada Ana Rosenfeld en representación de la empresaria. “La Justicia falló a favor tras el pedido de medida cautelar de la abogada Ana Rosenfeld del artículo 550 del Código Civil y Comercial”, señaló.

En paralelo, luego de que el jugador cancelara la deuda vinculada a los alimentos provisorios, su equipo legal pidió que se fije una cuota definitiva y más baja que la establecida previamente. Para definir el monto final, deberán analizarse los ingresos de ambos y la situación financiera actual del futbolista, que permanece sin contrato tras su salida del Galatasaray.