Tras reunirse con "verdaderos mapuches", el gobernador de Chubut apuntó contra Facundo Jones Huala: "Chanta"

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal. A la salida, el mandatario provincial brindó una conferencia de prensa para los medios presentes. "Lo más importante de lo que se habló hoy es que estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir avalando la violencia, que no distingue religión o raza. Acá el violento tiene que pagar las consecuencias, y nosotros no queremos más violencia, queremos paz social, vivir en armonía", planteó el mandatario del PRO.