Un exasesor de Milei se reunió con un referente de Trump para promover inversiones

El economista Darío Epstein, ex asesor del presidente Javier Milei durante la campaña electoral, mantuvo una extensa reunión con Brad Parscale, ex jefe de campaña de Donald Trump, para discutir posibles inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina. El encuentro tuvo lugar en un restaurante del hotel Four Seasons de Buenos Aires y se extendió por más de cuatro horas.