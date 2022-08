Un legislador porteño del Frente de Todos propone ampliar la red de subtes de la Ciudad con lo recaudado por acarreos

Además, sostuvo que “los gobiernos del PRO prometieron construir 10 kilómetros por año y solo completaron 11,9 en 15 años de gestión”, en alusión a los mandatos encabezados por el exjefe de Gobierno Mauricio Macri y el actual, Rodríguez Larreta.

La iniciativa fue difundida en la Legislatura porteña durante un encuentro que contó con la presencia de Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente nacional; Micaela Alcalde, de la Fundación Urbe; Fernando Bercovich; Martín Machain, director de enelSubte.com; Cristian Moleres y Roberto Pianelli, secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro.

“Acompañamos este proyecto para que se convierta en una herramienta fundamental para poder cumplir con los objetivos que tenemos en materia de política climática a nivel nacional”, señaló Nicolini.

Subte-Linea-B.jpg Cuánto costará el pasaje de subte con el aumento

Subte en CABA: los detalles del proyecto de ampliación

El proyecto, que deberá ser debatido y aprobado por las comisiones legislativas para llegar al recinto, propone la ampliación de la red de subterráneos en 36 kilómetros en los próximos diez años a través de la creación de un Fondo Integral para la Movilidad Sustentable (FIMOS).

Para impulsar la transición ecológica, la iniciativa plantea que el financiamiento se realice a través de los ingresos generados por medios de transporte contaminantes como multas de tránsito, estacionamiento medido y acarreo de vehículos.

“De esta forma, los impuestos que hoy pagan los automovilistas se utilizarían para terminar la red de subtes y se lograría menor circulación de vehículos en la Ciudad”, se indica en el texto divulgado.

“Debemos readecuar la red de subterráneos a las necesidades actuales de la población. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está incumpliendo la ley 670 sancionada en 2001, que contempla la construcción de las líneas F, G e I, que conectarían la ciudad de norte a sur”, destacó el legislador Valdés.

Y agregó que “el gasto en obra pública para 2022 representa un 14% del presupuesto total y es una vergüenza que no esté prevista la construcción de ninguna línea de subte y solo contemple refacciones y mantenimiento”.

Por su parte, Pianelli apoyó el proyecto de ley presentado al que calificó como “muy interesante”.

“Da por tierra con eso que dicen de que no se pueden hacer redes de subte porque no hay financiamiento externo, que fue la gran excusa que utilizó el macrismo durante todos estos años para, obviamente, no cumplir con la promesa de los 10 kilómetros por año”, señaló el metrodelegado en declaraciones a Télam Radio.