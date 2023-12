Una abogada cercana a Cristina Kirchner denunció a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre la pobreza

En las últimas horas, Fernández dijo en una entrevista con el Diario Perfil que para él "la pobreza está mal medida", y que "si hubiera semejante cantidad de pobreza (40%), la Argentina estaría estallada".

"Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntás a una persona y te dice 'tengo un plan', de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo que se lo quiten", agregó entonces.

En ese contexto, la denuncia apunta a que "a sabiendas o con la mera sospecha de cierto amañamiento en los índices brindados por el INDEC, el mandatario no tomó medidas correctivas, no formuló denuncia pertinente, no verificó la razón de sus propios dichos".

"Estamos sin dudas frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público vía omisión", agrega.

La abogada cierra la presentación judicial diciendo: "Que un presidente saliente venga planificando su 'alejamiento' de suelo argentino, instalando a su familia previamente, realizando contactos por futuros cargos o trabajos en el país de destino, en este caso España, fijando com fecha posible de 'traslado' inmediatamente después de traspasar el mando, es algoq ue nunca vi en ningún expresidente".