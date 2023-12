Fabiola Yañez ya se fue de Olivos y espera a Alberto Fernández en España

Tras la primera reunión de transición entre ambos presidentes en Olivos, después del triunfo de Milei en el balotaje, el presidente electo dijo que se instalará en la residencia oficial y trabajará desde allí, 24x7 horas de la semana, con poca o casi nula actividad en la sede oficial del Gobierno, la Casa Rosada.

En este contexto, la primera dama saliente partió rumbo a Europa en un vuelo secreto que salió del Aeropuerto de Ezeiza el viernes primero de diciembre a las 15 (AR-1134) rumbo a España para quedarse a vivir allá.

Subieron 3 personas, 2 mayores (Fabiola y su madre) y un menor de un año (el hijo Francisco). De esta manera, la familia presidencial decidió irse incluso antes que termine su propia gestión, confiaron las fuentes.

Alberto Fernández quedó solo en sus últimos días en el poder en Olivos, donde brindó varias entrevistas a medios televisivos y gráficos y prepara un mensaje a la nación de despedida, este sábado 9 de diciembre.

Alberto Fernández junto a la primera dama, Fabiola Yañez y su hijo Francisco, y su mascota, Dylan, festejaron en redes los triunfos de Argentina en el Mundial. Qué pasará ante Croacia.jfif

El propio Alberto Fernández, en entrevistas radiales en los últimos días antes de entregar el poder a Javier Milei, había confirmado que se va a instalar en España donde dijo que tiene ofertas para dar clases de Derecho en 3 universidades de ese país.

Alberto Fernández con alumnos de la UBA

Desde 2019, cuando asumió al frente del país, Fernández no dejó de dar clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, por lo que tendrá que renunciar a las horas o tomarse licencia para seguir con su vida en Europa.

En una entrevista con el diario español El País, el 24 de noviembre pasado, Alberto dijo que tenía “algunas propuestas” para mudarse a España y dar allí clases de derecho. “Me parece que está bien que tome distancia”, explicó Alberto Fernández. y citó al expresidente español “Felipe González, que decía que los expresidentes somos floreros chinos porque somos valiosos, pero no saben adónde meternos".

"Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”, señaló.

alberto-fernandez-españa.jpg Alberto Fernández ya está reunido con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (Foto: presidencia de la Nación).

Fernández tenía pensado viajar a Roma a ver al papa Francisco antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, pero finalmente anunció que postergaba esa visita a la Santa Sede y que la reprogramaría una vez instalado en España.

Rumores publicados por el diario El Mundo, de España, advirtieron sobre la posibilidad de que Fernández podría conseguir trabajo de asesor del presidente Pedro Sánchez, aunque desde la oficina de la vocera Gabriela Cerruti, no lo confirmaron ante la consulta de A24.com.

En entrevistas de despedida, Alberto envió mensajes para la interna y puso en duda el índice de pobreza que deja su gobierno

alberto-fernandez-anuncio-una-bateria-medidas-del-estado-nacional-contra-los-narcos-santa-fe-todo-presidencia-olivosjpg.webp

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Alberto Fernández tendrá su mensaje de despedida a la nación, el sábado 9, aunque todavía no estaba definido el formato: seguramente lo hará por cadena nacional o un video en sus redes sociales oficiales.

Pero ya comenzó a hacer balances de su gestión y de la interna que se viene en el peronismo, en varias entrevistas periodísticas: Mensajes como: "No sé si Axel (Kicillof) nos representa a todos" para asumir el liderazgo del PJ en la etapa que viene como oposición, o remarcar que en su gobierno "se juzgó la corrupción", terminó por profundizar la grieta en la coalición de gobierno que integraba con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Pero Alberto Fernández también dejó dudas sobre el índice de pobreza que elabora el INDEC sobre la herencia que deja su gobierno: "Tengo dudas, creo que está mal la medida de la pobreza, si hubiera semejante cantidad de pobreza, si tuviéramos 40 % de pobreza, la Argentina estaría estallada".

"No puedo entender como se concilia que haya un 40 % de pobreza y al mismo tiempo llevemos 17 meses consecutivos de creación de empleo registrado en nuestro gobierno. El consumo iba 30 meses consecutivos de crecimiento, hay algo que no me está cerrando. La pobreza se mide a través de la encuesta permanente de hogares, lo que temo, como pasa en las encuestas políticas, es que la gente no diga toda la verdad", insistió en una entrevista este domingo.

Funcionarios kirchneristas en retirada

Alberto Fernández y Fernanda Raverta El gobierno nacional anunció esta tarde que a partir de octubre se pagará un Complemento Mensual para el salario familiar

Con decretos publicados en el Boletín Oficial en los últimos días se dieron a conocer una ola de renuncias de funcionarios de distinto rango, con excepción de los 21 ministerios, para abrir el paso a la sucesión de la administración central, a los funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que esperan turno para desembarcar el 11 de diciembre, con la nueva ley de ministerios que achicará el organigrama a por lo menos 9 ministerios.

Entre los nombres que más llamaron la atención, por renunciar una semana antes de la entrega formal del poder, se destaca el líder del Movimiento Evita y secretario de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, y la dirigente de La Cámpora y titular de la ANSES, Fernanda Raverta, o entre otros secretarios como la de Asuntos Estratégicos de Presidencia, Mercedes Marcó del Pont, que evitaron entregar su balance de gestión y hacer la transición con los funcionarios entrantes.

En cambio, en el Ministerio de Economía, Sergio Massa, quien también anunció que analiza irse a trabajar al exterior (recibió ofertas de fondos de inversión de Estados Unidos), encabeza junto al equipo económico, las reuniones de transición con los funcionarios designados por Milei.

Cerca de la vocera presidencial saliente, Gabriela Cerruti, salieron a aclarar que las renuncias masivas se trata de un mecanismo habitual,

"Todos y todas ya renunciamos con fecha 10, y se van aceptando por tandas: organismos, secretarías, últimos ministros y ministras. Es lo que marca el procedimiento, se hace siempre", señaló una funcionaria para descartar que se trate de una salida anormal.