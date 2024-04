Una agrupación ultra K se reunió para analizar un posible juicio político a Javier Milei

Según los organizadores, Milei estaría incurriendo en diversos delitos como "el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas, el riesgo cierto de dolarización mediante eliminación por decreto de la moneda propia y del Banco Central, el intento de detentar la suma del poder público".

Además criticaron la política de Relaciones Exteriores "que perjudica los intereses de la Nación y coloca a las y los ciudadanos argentinos en situación de peligro", su política en torno a la Cuestión Malvinas, entre otras cuestiones.

Carlos Belloso pidió que se le haga un juicio político a Javier Milei: "Este Gobierno es inoperante"

carlos belloso y javier milei.jpeg

El actor Carlos Belloso criticó duramente al presidente Javier Milei y sus medidas en una entrevista que tuvo con los periodistas Pablo Winokur y Brenda Struminger en el ciclo Muy lunes, en Radio Con Vos.

“El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, expresó el artista.

Y agregó: “Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”.

Inmediatamente, el conductor remarcó que el 56 por ciento de la población había votado al libertario. “Ese 56 por ciento es un porcentaje muy mentiroso porque es de balotaje. Votó el 70 por ciento del padrón, a ese porcentaje hay que ponerle un 56 por ciento que, en definitiva, sería mucho menos. Hubo un inicio de un cuarenta y pico por ciento, y el progreso de estas medidas inhumanas hacen pensar a la gente que este gobierno tiene que irse, entonces es un porcentaje mucho menor”, analizó Belloso.