Cinthia Fernández durísima contra Érica Rivas tras cuestionar el apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei

A lo que luego Rivas cuestionó picante a su ex compañero de ficción: "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado".

En este contexto, Cinthia Fernández utilizó su cuenta en la red social X para dejar un contundente mensaje cuestionando los dichos de la actriz.

"La peroncha de Erica R está nerviosa por que se le terminó la cajita mágica de sueños? Vive insultando, tirando dardos, faltando el respeto creyéndose superior, mientras apoya a chorros y corruptos...? ¿Ella habla de moral...? Qué te pasa estás NERVIOSHASA. Querés un cafecitooo", lanzó picante a su estilo la panelista.

cinthia fernandez erica rivas.jpg

Yanina Latorre apuntó contra Érica Rivas por sus dichos sobre Guillermo Francella: "No toleran..."

Yanina Latorre aniquiló este jueves a Érica Rivas, luego de que la actriz criticara duramente a Guillermo Francella por apoyar las medidas del presidente Javier Milei.

Las diferencias entre Rivas y Francella vienen desde hace tiempo. Ambos actores, que trabajaron en Casados con Hijos, tuvieron varios encontronazos durante la adaptación de la sitcom al teatro, y Rivas terminó dejando el proyecto.

“Eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”, había opinado Francella sobre las medidas de Milei en Radio Mitre.

Ante esas declaraciones, Rivas aseguró que no le sorprendió la postura política del actor. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo y sí, es una persona que piensa de ese lado", afirmó la artista.

Por su parte, la panelista Yanina Latorre apuntó contra Rivas por sus dichos y la destrozó. “¿Le tiene que pedir permiso a ella para pensar?”, escribió en sus redes sociales.

“Qué tema el de las peronchas. No toleran al que piensa distinto. Avísenle a Rivas que peor es bancar chorros y corruptos", agregó Yanina filosa.