"Usar la lapicera": qué significa la expresión que usó Cristina Kirchner y parafraseó Alberto Fernández

¿Qué significa "usar la lapicera"?

La expresión que utilizó el Presidente no fue casual, sino que hizo referencia a un pedido que le había hecho Cristina Kirchner durante el acto por el centenario de YPF.

En aquella oportunidad, y tras más de tres meses de no compartir actos juntos, la ex mandataria le espetó a Fernández: “Te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”. La elección de Cristina Kirchner tampoco fue inocente, ya que sucedió luego de reclamarle a la empresa Techint que traiga su producción de chapas al país.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que la expresidenta recurrió a esa expresión, dado que ya la había utilizado cuando en noviembre de 2021 emitió un duro comunicado.

Contestándole a un matutino, la titular del Senado lanzó: "La lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina".

La expresión "usar la lapicera" o "tener la lapicera" hace referencia a quien tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones, es decir, aquel que da la orden de ejecutar una acción o medida en particular. Quien "tiene la lapicera" es el que tiene la máxima autoridad.

La respuesta del Presidente

Debió pasar casi un mes para que Alberto Fernández recoja el guante y responda a lo que su vicepresidenta le solicitó. "Perón convenció a millones de argentinos que hasta el día de hoy lo sienten vivo, nunca necesitó de una lapicera”, aseguró en el homenaje junto a la CGT.

"El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer", concluyó el Presidente.