De todos modos, Kreplak señaló que no considera "descabellado" implementar la obligatoriedad de la vacuna si la cambia la situación epidemiológica. "Es una de las medidas que se pueden llegar a tomar si no funcionan las otras. Es una de las cuestiones que se puso sobre la mesa con los ministros de Salud del país", precisó.

Al referirse a la situación sanitaria actual en el país precisó que "no nos preocupa, pero sí nos ocupa lo que puede venir. En el verano posiblemente tengamos algunos focos de rebrotes, pero lo más preocupante puede venir en el invierno".

Muchos no se aplicaron la segunda dosis de la vacuna

En diálogo con CNN radio, Kreplak mostró su preocupación por las personas que, habiendo recibido la primera dosis, continúan sin completar el esquema a pesar de que la vacunación es libre en la provincia y donde el 80% de la población ya recibió al menos una vacuna.

"Hay un porcentaje que comenzó (el plan de vacunación) y no se da la segunda dosis, es gente que quizás no está yendo ahora porque tiene otras prioridades, y que no va aunque tenga turno, y que faltó tres o cuatro veces. En la provincia de Buenos Aires ya la vacunación es libre y pueden ir de lunes a lunes y no van", dijo Kreplak.

Sobre esto, enfatizó que es necesario "aumentar eso, como también llegar a ese 20% que no llegamos porque es un número importante de población donde puede circular la enfermedad, y generar complicaciones no sólo para ellos, sino para el resto de la sociedad".

Implementarán un pase sanitario en la Argentina

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció el viernes que el Gobierno nacional, en conjunto con las 24 jurisdicciones del país, implementará un pase sanitario para "las actividades de más riesgo y los eventos masivos en espacios cerrados", con el fin de fomentar la vacunación con segundas dosis contra coronavirus.

"El pase sanitario es una medida para garantizar que todos tengan la vacuna" indicó Kreplak, a la vez que remarcó: "Estamos trabajando para que todos se vacunen, hay que llegar a ese 20% de la población que no llegamos. Por eso el pase sanitario".

En esa línea, el pase sanitario será una habilitación para las actividades de más riesgo y los eventos masivos y en espacios cerrados para las personas mayores de 13 años que tengan su esquema completo de vacunación.