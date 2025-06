Van der Kooy con Novaresio: Milei "autoritario" como Cristina y con un "problema de empatía"

"En la historia argentina los procesos han sido así y cuando vemos los 40 años de democracia", remarcó y ejemplificó: "Dejando de lado Alfonsín, ¿cuáles fueron los dos gobierno que no fueron peronistas y tuvieron problemas? (Fernando) De La Rúa y (Mauricio) Macri. Los demás tuvieron conducciones que permitieron esconder situaciones de crisis y llegar a puerto".

Consultado por Novaresio sobre lo que le diría a Milei de tener la oportunidad, confió que sería: "Serénese presidente, por favor".

La definición de Milei

Respecto al presidente, evaluó que él "se autodefine libertario, no tengo ninguna evidencia que sea republicano". "Tampoco estoy del otro lado de los que suponen que es un dictador o autócrata. Para autócrata todavía me parece que le falta, para dictador no está en esa categoría", analizó.

Además, contó que ha tratado con Milei cuando no era presidente y afirmó que fue "siempre fue una persona muy respetuosa, nunca le escuché un insulto en una entrevista o en una reunión personal". No obstante, subrayó que el mandatario "tiene una concepción del poder hegemónico y enfatizó: "No hay otra manera de gobernar bajo la lógica que él tiene sin un poder hegemónico. Es una persona que no comparte, a abrirse a otros espacios políticos, a otras consultas", sostuvo.

"No me imagino cómo desde ese lugar puede construir un sistema republicano en el sentido tradicional", distinguió.

La comparación con el Golpe de 1976

Sobre el país, afirmó que pasa por un "repliegue social" algo que "no es un fenómeno nuevo" sino que es "un proceso que la Argentina ha vivido en otros procesos de crisis traumática". Al respecto, señaló que el "paso de un poder de Alberto Fernández a Milei no fue un estallido pero fue una crisis y hay un trauma".

"No solo la clase dirigente, sino gran parte de la sociedad se repliega. Genera distorsiones de poder que Argentina ha tenido en los cuarenta años de democracia. Me hace acordar a lo que fue el Golpe del 1976 que la sociedad se replegó sabiendo lo que venía. La sociedad dijo 'Terminen con esto', que era la guerrilla, la violencia con otra violencia. Hoy la sensación es terminen con la inflación", comparó los momentos históricos.

La necesidad de la casta

"La casta es necesaria y existe en todos los países del mundo. Yo nunca lo dudé, tan necesaria que en verdad desearía que los asuntos públicos de un país no los maneje un improvisado", defendió su postura en favor de la mencionada casta y aclaró que no se refería con improvisado al presidente quien, dijo, "por lo menos de su tema conoce".

"La casta es necesaria, la casta es en la función pública un requisito que ocurre en cualquier país del planeta", remarcó.