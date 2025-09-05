Veda electoral en la provincia de Buenos Aires 2025: qué está prohibido, cuándo termina y qué se vota

El sistema electoral bonaerense divide a la provincia en ocho secciones, que se alternan cada cuatro años para renovar bancas en una u otra cámara:

En la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima sección se elegirán senadores.

En la Segunda, Tercera, Sexta y Octava sección se votará por diputados.

En total, más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para votar, incluyendo 1.015.233 extranjeros con residencia en la provincia, según datos de la Junta Electoral. El proceso se desarrollará en 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio bonaerense.

Qué establece la veda electoral

La Ley 14.086 de Elecciones Primarias y el Código Electoral bonaerense marcan con precisión cuáles son las actividades prohibidas. Entre las restricciones principales se encuentran:

Prohibición de difundir propaganda política en medios gráficos, radiales o televisivos 48 horas antes de la elección.

Prohibición de publicar encuestas o sondeos preelectorales , que recién podrán difundirse pasadas las tres horas posteriores al cierre de los comicios.

Sanciones de hasta tres años de prisión para quienes violen el secreto del voto.

Penas de entre dos meses y dos años de cárcel para quienes promuevan explícitamente la abstención o intenten condicionar el voto de terceros.

Además, la normativa establece la prohibición de organizar espectáculos masivos durante el período de veda. Esto incluye conciertos, partidos de fútbol, obras teatrales y cualquier evento público que no esté vinculado al proceso electoral.

Restricción sobre bebidas alcohólicas

Veda_cerveza.jpeg Veda electoral en la provincia de Buenos Aires 2025. (Foto: archivo)

Uno de los puntos más conocidos de la veda es la prohibición de vender bebidas alcohólicas. Según el Artículo 134 de la Ley Electoral, está penado con arresto de uno a seis meses expender alcohol durante la jornada electoral.

La medida se aplicará en bares, boliches, restaurantes y comercios desde las 20 horas del sábado hasta las 21 del domingo, cuando concluye oficialmente la veda.

Qué pasa si se viola la veda

El incumplimiento de la normativa puede derivar en multas económicas significativas, que van desde 10.000 a 100.000 pesos para los particulares. En el caso de los partidos políticos o alianzas electorales, la sanción se calcula en base a los haberes mensuales mínimos de la Administración Pública Provincial.

Las faltas deben ser acreditadas por la Justicia Electoral, que tiene la facultad de determinar la pena específica según la gravedad de la infracción. Entre las sanciones posibles también figuran inhabilitaciones temporales para candidatos o partidos, además de antecedentes penales en casos de delitos electorales.

Por qué existe la veda electoral

La veda tiene como objetivo garantizar un período de reflexión previa al voto. Durante estas horas, los ciudadanos pueden pensar su decisión sin la influencia de campañas, actos proselitistas o encuestas que busquen condicionar el resultado.

En palabras de especialistas en derecho electoral, se trata de una especie de “pausa democrática” que asegura condiciones de equidad y transparencia en la competencia política.

El respeto a estas reglas es clave para preservar la legitimidad de los comicios. Aunque en la práctica suelen generarse polémicas por publicaciones en redes sociales o infracciones menores, la normativa apunta a marcar límites claros y aplicables a todos por igual.

Qué sí se puede hacer durante la veda electoral en la Provincia

Pese a las restricciones, no todo está prohibido. Los ciudadanos pueden realizar diversas actividades siempre que no interfieran con la neutralidad electoral. Entre ellas:

Circular libremente por la vía pública.

Asistir a eventos culturales, religiosos o deportivos que no tengan fines políticos.

Realizar reuniones privadas, siempre que no se conviertan en actos partidarios.

Usar redes sociales con fines personales, sin publicar propaganda ni mensajes que busquen captar votos.

En cuanto a los medios de comunicación, pueden cubrir noticias vinculadas al proceso, aunque sin difundir contenido que favorezca o perjudique a candidatos en competencia.

Qué no se puede hacer durante la veda electoral en la provincia de Buenos Aires

La lista de prohibiciones es amplia y abarca distintos actores. Entre las más relevantes se encuentran:

Realizar actos públicos de proselitismo.

Difundir encuestas o pronósticos electorales.

Colocar afiches, repartir volantes o material gráfico partidario.

Hacer campañas en redes sociales , ya sea mediante publicaciones orgánicas o publicidad paga.

Vender bebidas alcohólicas desde el sábado a las 20 hasta el domingo a las 21.

En todos los casos, las sanciones alcanzan tanto a candidatos y partidos como a militantes, medios y ciudadanos particulares.

Elecciones 2025: un proceso con más de 14 millones de votantes

La magnitud del proceso electoral bonaerense es uno de los grandes desafíos para las autoridades. Con más de 14 millones de electores, la provincia concentra el 40% del padrón nacional, por lo que lo que ocurra en sus urnas tendrá un fuerte impacto político a nivel nacional.

La Junta Electoral ya dispuso el operativo para la instalación de las más de 41 mil mesas en todo el territorio. Además, se implementarán sistemas de control para garantizar la transparencia en el escrutinio provisorio y definitivo.

Un tiempo de silencio para la democracia

En definitiva, la veda electoral es una herramienta pensada para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre e informada. Lejos de ser una mera formalidad, constituye una instancia clave para asegurar la neutralidad del proceso y evitar que los comicios se contaminen con presiones externas de último momento.

Este domingo, Buenos Aires renovará parte de su Legislatura y miles de cargos municipales.