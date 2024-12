Victoria Villarruel sobre la invalidez de la sesión que expulsó a Kueider: "El incumplimiento es de otros"

Victoria Villarruel rechazó las acusaciones del Gobierno

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del Ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida", dijo el jefe de Estado en diálogo con El Observador.

Por su parte, Villarruel no dio declaraciones oficiales sobre el asunto pero dejó algunos comentarios en sus redes sociales que dejan entrever los problemas de comunicación con el Presidente.

Luego de finalizada la sesión del jueves en el Senado, la vicepresidenta compartió en sus redes un video con sus declaraciones sobre lo que se había votado: la expulsión de Kueider, con una amplia mayoría de los votos de los presentes.

Allí, algunos seguidores de Villarruel cuestionaron que presidiera la sesión mientras Milei se encontraba de viaje, sobre lo cual ella respondió que "el traspaso del poder lo hace el Ejecutivo". Asimismo, indicó que ella recién firmó el traspaso a las 19, tres horas después de que finalizara la sesión especial del Senado.

"¿Vos no tenías que estar cumpliendo tu rol de presidenta? Incumpliste la constitución", le cuestionó un usuario. A lo que ella contestó: "Lo cumplo cuando me notifica un escribano que es enviado por el Ejecutivo. El traspaso de poder lo hace el Ejecutivo. Yo solo acato y firmo. Lo cual lo hice a la 19 hs del día jueves. Así que no incumplí ninguna Constitución, en tal caso el incumplimiento es de otros".

En otro comentario de la misma publicación, la Vicepresidenta expresó: "Sin comunicación es muy difícil. Yo siempre a disposición".

Más tarde, compartió una historia donde se ve otro comentario de su autoría con una idea similar.