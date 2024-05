Victoria Villarruel participó de una reunión con Dante Camaño y otros dirigentes opositores

"Estoy en el sindicato con los trabajadores, espero que la CGT también esté con los trabajadores", indicó la titular de la Cámara de Senadores.

Además, entre los asistentes estuvieron el secretario de Seguridad porteño, Waldo Wolff; el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Roberto García Moritán; y el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

En el almuerzo anual que organiza por el 1 de Mayo, Camaño cuestionó "la estupidez que están cometiendo algunos que quieren arrimar su sardina a la brasita de la política".

La vicepresidenta Victoria Villarruel y el dirigente gastronómico Dante Camaño.

Camaño criticó a los sindicalistas que son empresarios

"Odio a los dirigentes sindicales que son empresarios. No se puede ser empresario y dirigente sindical. Detesto a los dirigentes que se mandan la parte, hablan de filosofía y de cosas que no entienden", subrayó Camaño en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y expresó: "Yo soy un humilde dirigente de un sector y no me considero representante de todos los trabajadores, eso me parece demagogia".